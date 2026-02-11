Цветанка Андреева: Случаят „Петрохан“ ще определя първия етап на предизборната кампания

Случаят „Петрохан“ ще бъде доста определящ поне за първия етап на политическата кампания, която неформално вече започна. Определено виждаме как той започва да се вплита и в сюжета за състава на служебния кабинет. Вече има подозрения у част от обществото по отношение на фигурата на вътрешния министър - как той ще продължи да го разглежда и дали няма да се стигне до потулване. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS политологът Цветанка Андреева, коментирайки политическият отзвук на шесторното убийство, което разтърси обществото ни през последната седмица.

По думите ѝ случаят ще рефлектира върху фигурите, които ще представляват служебната власт. "И тя ще бъде натоварена не просто с очакването да проведе избори, но очевидно и с очакването той да бъде изяснен докрай. Макар че той беше разкрит много бързо, и въпреки твърденията за недоверие в институциите, трябва да признаем, че МВР се справи доста бързо с разкриването му като цяло", подчерта тя.

Андреева изрази мнение, че случаят „Петрохан“ ще "съпътства предизборната кампания, защото става дума за разтърсващо зло". "Ставаме свидетели на това, че част от политици, участвали в изпълнителната власт, косвено са давали протекция на тази организация. Познавали са хора, които са членували в нея - нещо, което ги прави съпричастни към случая от гледна точка на разказа за сектата, за затворената общност. Това няма как да не накара обществото да пречупи възприятието си за властта през тази безспорна трагедия", изтъкна тя.

Политологът коментира и въпроса защо президентът номинира Андрей Гюров за служебен премиер и дали той ще състави правителство анти-Пеевски и анти-Борисов?

"Мисля, че това беше целта. Смятам, че има договореност между Румен Радев и „Продължаваме Промяната“. От друга страна, между Радев и Йотова отношенията са като скачени съдове. Йотова е в момент, в който започва да се налага като кандидат за следващите президентски избори, които предстоят съвсем скоро. Ако тя не получи подкрепата на Радев, едва ли би могла да бъде особено силна кандидатура в електорален план", изрази мнение тя.

По думите ѝ това са договорености от един политически пъзел, който е бил подреден още преди Радев да излезе от президентството. "В политически смисъл ние живеем в проекта на президента Радев. Още в началото на консултациите, които към края започнаха да приличат на донякъде безсмислен театър, беше почти сигурно, че Гюров ще бъде избран за премиер. Това съответства на стратегията на ПП и на президента Радев - вече в ролята му на партиец, да действат по модела, по който действаха, когато Радев създаде „Продължаваме Промяната“ със служебни премиери и служебни министри като Кирил Петков и Асен Василев. Тогава във всяко ведомство се вадеха скандали, не беше пощадено нито едно министерство - и така се водеше предизборна кампания", подчерта Андреева.

Тя припомни, че по време на консултациите от ПП–ДБ поискаха точно това от служебния кабинет - ревизия във всяко министерство.







