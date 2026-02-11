  • Instagram
Заловиха контрабандни огнестрелни оръжия на части на "Капитан Андреево"

Заловиха контрабандни огнестрелни оръжия на части на "Капитан Андреево"
Митничари заловиха контрабандни огнестрелни оръжия на части при проверка на товарен автомобил на "Капитан Андреево". Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Митници".

На 10 януари на пункта пристигнал влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът, който е турски гражданин, представил редовни документи за превозваната стока - бяла битова техника, от Германия, която преминавала транзитно през страната ни за Турция.

Превознотото средство е селектирано за щателна митническа проверка. При претърсването в шофьорската кабина, страничните шкафове на полуремаркето и сред декларираната стока са открити общо 10 пакета с части от огнестрелни оръжия и 22 празни пълнителя.

В хода на разследването е установено, че с контрабандно пренасяните части за огнестрелни оръжия могат да се сглобят годни за употреба такива.



