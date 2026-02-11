Костадинов за ветото върху промените в ИК: Държавна измяна

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов определи решението на президента Илияна Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс като удар срещу държавността и държавна измяна:

"За мен това, което се случва в момента, е един удар срещу държавността, на практика една продължена държавна измяна - след като бившият президент Радев заяви категорично подкрепата си за незаконното и за масово фалшифицираното гласуване в Турция, сега неговата секретарка Йотова си позволява да продължи даже тази държавна измяна, налагайки вето върху един законопроект, който се приема с огромно одобрение сред огромната част от българските граждани.

Това, което извърши госпожа Йотова, е тежко национално предателство, държавна измяна. Йотова се провали на първия си и единствен сериозен изпит - за това дали действително тя може да бъде държавен глава, или не", беше категоричен Костадинов.

С уговорката, че има резерви, лидерът на "Възраждане" определи излъчването на Андрей Гюров за служебен премиер като единствено възможно. Той обаче би одобрил Бойко Рашков да заеме поста вътрешен министър:

"Тя нямаше кой знае колко голям избор, това беше всъщност и изборът на Радев. Ние имаме своите големи, изключително сериозни политически резерви към Гюров, сигурни сме, че той ще ги оправдае на 100%, защото очакваме да видим един партиен кабинет на ПП-ДБ.

Но от друга страна това няма да е кабинет на Борисов и на Пеевски, който управлява в момента".

На въпрос дали Бойко Рашков е удачен избор за вътрешен министър в служебния кабинет, Костадинов отговори:

"Ами, да, удачен е. За него може да се каже едно нещо категорично и то е, че действително успя да смачка купения и корпоративния вот през 2021 година, това не може да му се отрече", отбеляза лидерът на "Вързаждане".