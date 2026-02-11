МОН с разкрития за частното училище: Починалото под Околчица момче отсъствало от месец

15-годишният Александър, чието тяло беше открито в района на връх Околчица в кемпера на Ивайло Калушев, не е посещавал училище от 5 януари (след края на зимната ваканция). Това обясниха от образователното министерство в позиция до bTV.

МОН започват проверка в ЧСУ „Космос“, където е учил младежът.

Отсъствията му обаче са били нанесени месец по-късно – на 3 февруари, когато тинейджърът вече е в неизвестност.

„Така реално институциите не са могли да реагират по-рано и да се задейства Механизмът за обхват и задържане в училище“, уточняват от МОН.

От там уточняват, че според ЧСУ „Космос“ той е посещавал училище, но проверката установява периоди на дълги отсъствия, като в момента се проверява всеки от тях с наличните документи и отразената в дневника информация. Установени са и други административни несъответствия – например училището няма установена практика за работа по Механизма за обхват и задържане в училище.

От образователното вдомство допълват, че на 6 февруари Александър е бил отписан с молба от родителите си от частното училище „Космос“, но със задна дата – 3 февруари.

„Проверката на място ще продължи поне до края на седмицата. Ще се проверява учебният план, квалификацията на учителите, коректното водене на дневник с присъствията и всички останали аспекти на училищната организация. Заедно с това и атмосферата в училище, нужна ли е и оказва ли се от училището психологическа подкрепа на учениците след събитията от последната седмица“, казват още от МОН.

По наша информация и друго малолетно дете, за което е подаван сигнал, че в продължение на месеци е било в хижата на Калушев, е посещавало същото учебно заведение. Потърсихме частното училище „Космос“, но от там отказаха да коментират случая с двамата ученици.

По време на изслушване в парламента стана ясно още, че екип на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) също извършва проверка в Частно училище „Космос“, съобщи председателят на ДАЗД Теодора Иванова.

Депутатите попитаха как е възможно 15-годишно дете да не ходи на училище, при положение че образованието у нас е задължително до 16-годишна възраст.

„От понеделник има разпоредена от мен проверка на Частно училище „Космос“. Проверката се провежда и в момента. С изненада в днешния ден установихме, че директорът на училището вече е в болничен. Запознахме се предварително с документите, които успяхме да намерим там и в рамките на няколко дни ще излезем с окончателен доклад, каза председателят на ДАЗД.



