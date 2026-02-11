Скандал на границата: Полицайка от Враца опита да пренесе кокаин в Турция през „Капитан Андреево“

Окръжна прокуратура в Хасково повдигна обвинение и задържа полицейска служителка за опит за контрабанда на кокаин за 51 381 евро през ГКПП „Капитан Андреево“.

Опитът е останал недовършен поради независещи от нея причини, посочват от прокуратурата. Обвиняемата е работила като старши полицай в РУ на МВР-Враца.

На 10 февруари около 15 ч. на ГКПП „Капитан Андреево“ в посока Турция, пристигнал лек автомобил, управляван от жената. Тя пътувала сама в колата.

При извършена митническа проверка в акумулатора на лекия автомобил е било намерено бяло прахообразно вещество, което при полевия наркотест е реагирало на високорисково наркотично вещество – кокаин, с общо тегло 2,348 кг и на обща стойност 51 381 евро.

Установено е, че автомобилът е собственост на полицайката и е бил регистриран на 9 февруари тази година.

Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане за постоянното ѝ задържане.



Снимката е илюстративна

