Слави обвини президентството в съюз с ПП-ДБ

В официалния си фейсбук профил лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов написа, че "след избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател стана безпрекословно ясно, че шарлатаните от "Продължаваме промяната-Демократична България (ПП-ДБ), които покровителстват и спонсорират педофилията в България, ще получат цялата власт и то без избори. Също така е ясно, че президентската институция, която първо създаде, а после освети партията на шарлатаните, днес е влязла в договорка с тях".

В публикацията на Трифонов е допълнено, че на тази база още отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен, не е безпристрастен и ще изпълнява най-съкровеното желание на ПП-ДБ - избори с „тяхно МВР“. Това, което ни очаква, са нечестни избори и замитане на връзките на ПП-ДБ с трагедията в Петрохан, написа още Трифонов.


#Слави Трифонов - ИТН

