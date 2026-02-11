  • Instagram
Румен Радев с първи коментар за избора на президента Йотова за служебен премиер

ФБ/Румен Радев
Румен Радев използва профила си във Фейсбук, за да направи първи коментар на избора на президента Илияна Йотова за служебен министър-председател. По-рано днес стана ясно, че Йотова се е спряла на Андрей Гюров за поста след проведените консултации от кандидатите от т.нар. "домова книга", както и с парламентарно представените партии.

Ето целия пост на Румен Радев без редакторска намеса:

"Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция.

Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост.

Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ.

Гласувайте през април. За да сложим край на грабежа!"



