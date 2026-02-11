Румен Радев с първи коментар за избора на президента Йотова за служебен премиер

Румен Радев използва профила си във Фейсбук, за да направи първи коментар на избора на президента Илияна Йотова за служебен министър-председател. По-рано днес стана ясно, че Йотова се е спряла на Андрей Гюров за поста след проведените консултации от кандидатите от т.нар. "домова книга", както и с парламентарно представените партии.

Ето целия пост на Румен Радев без редакторска намеса:

"Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция.

Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост.

Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ.

