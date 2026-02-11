Лора Христова постигна изключителен успех, като спечели бронзов медал в дисциплината 15 км индивидуално при жените на Олимпийските игри в Милано–Кортина. С третото си място тя донесе второ отличие за България от Игрите. Христова показа безупречна стрелба, като порази и всичките 20 мишени.

Въпреки големия успех българката остана скромна след финала. „Състезанието мина отлично за мен. През цялото време бях спокойна. Още от сутринта се опитах да не мисля за класирането и за това, че съм на Олимпийски игри. Успях да съчетая всички елементи – стрелбата и бягането. Единствената ми мисъл беше да стрелям точно и да бягам правилно. Мисля, че се справих добре. Това беше най-силното ми състезание, чувствах се много свежа и съм доволна от себе си“, заяви Христова веднага след финала.

„С нетърпение очаквам следващите стартове“, добави тя.

Днес, точно в 15:15 ч., стартира индивидуалният старт на 15 км от програмата на женския биатлон.

Лора Христова се впусна в битката с №23 и без нито една грешка в стрелбата завърши на трето място в oспорвана битка! Пред нея се наредиха единствено французойките Жулия Симон и Лу Жанмоно.

Бронзов медал зa биатлона, и втори за България на тази Олимпиада!

Честито Българи!

Това е трети олимпийски медал в българския биатлон. В Нагано 1998 г. Екатерина Дафовска стана шампионка в същата дисциплина, а в Солт Лейк Сити 2002 Ирина Никулчина стана трета на 10 км преследване.

---

Честта да защитават трибагреника сред световния елит ще имат Валентина Димитрова, която ще тръгне със стартов №2. Лора Христова ще се впусне в битката с №23.

Най-силната ни биатлонистка Милена Тодорова ще стреля за България с №33, а Мария Здравкова ще затвори българското участие със стартов №73.

Общо 91 състезателки ще застанат на старта днес.

България е на 19-то място по медали след бронзът на Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом в сноуборда.