Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР
Примата на българската попмузика Лили Иванова получи почетния знак „Златна лаврова клонка“ на Министерството на външните работи на Република България, връчен от министъра в оставка Георг Георгиев на тържествена церемония в сградата на министерството.
Отличието е присъдено в навечерието на предстоящия ѝ концерт на 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, в зала „Олимпия“ в Париж, събитие с изключителна символика за българската културна дипломация.
Снимка: МВнР
В словото си Георг Георгиев подчерта, че отличието - най-високото на МВнР, е израз на дълбока институционална и човешка признателност за изключителния принос на Лили Иванова към утвърждаването на положителния международен образ на България чрез културната дипломация.
Той отбеляза, че нейният дългогодишен и последователен творчески път, както и международното признание, с което се ползва, многократно надхвърлят символиката на всяка награда. С подчертано уважение и респект, Георгиев изтъкна, че каквато и награда да получи Лили Иванова, тя е прашинка в сравнение с това, което тя прави за българската култура и за България.
Искрено развълнувана Лили Иванова прие отличието и изрази благодарност за оказаната ѝ чест, като сподели, че подобно признание от българска държавна институция има особена стойност в нейния професионален и личен път.
„Аз мисля само за моите песни и за моята публика, част от която сте и вие“, обърна се тя към дипломатите. И разказа за предстоящия ѝ концерт в парижката зала „Олимпия“, както и за благотворителния концерт в помощ на Фонда на Съюза на българските артисти.
Снимка: МВнР
Почетният знак „Златна лаврова клонка“ е най-високото отличие на МВнР. Досега то е присъждано на политици, държавници и дипломати, както и на български и чужди граждани, допринесли за популяризирането на българската духовност, наука, култура и икономика зад граница.
Лили Иванова е сред първите представители от сферата на културата, удостоени с този приз.