90 милиарда евро за Украйна: ЕС комбинира военна помощ с бюджетна подкрепа

Европейският парламент одобри пакет от 90 милиарда евро в подкрепа на Украйна, насочен към удовлетворяване на спешните финансови и отбранителни нужди на страната, докато руската агресия навлиза в петата си година. Пакетът, приет по ускорена законодателна процедура, обхваща 2026 и 2027 г. и включва 60 милиарда евро за укрепване на отбранителните способности на Украйна и 30 милиарда евро за макрофинансова помощ и бюджетна подкрепа чрез Украинския механизъм на ЕС.

Отбранителната част е предназначена да гарантира, че Украйна ще има навременен достъп до основно военно оборудване. Приоритет ще имат доставки от украинската, европейската и страните от Европейското икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия. Ще се разрешават целеви изключения за доставки от други страни, ако определени критични материали не са налични в тези региони. Финансовата подкрепа ще се разпределя според стратегия за финансиране, изготвена от Украйна и оценена от Европейската комисия, като за всяка стъпка се изисква формално одобрение от Съвета на ЕС.

Всички плащания ще бъдат обвързани с твърди условия, включително продължаващ ангажимент на Украйна към демократични реформи, върховенство на закона, защита на човешките права и постоянни мерки срещу корупцията. Заемът от 90 милиарда евро ще се финансира чрез общо заемане на ЕС, гарантирано по дългосрочния бюджет на Съюза, като обслужването на дълга ще се покрива от годишните бюджети на ЕС. Очакваните разходи са около 1 милиард евро през 2027 г. и 3 милиарда евро годишно от 2028 г. Украйна ще изплати главницата след получаване на военни репарации от Русия.

Парламентът одобри законодателните мерки с голямо мнозинство: 458 гласа „за“ срещу 140 „против“ (44 въздържали се) за самия заем, 473 срещу 140 (32 въздържали се) за промени в Украинския механизъм и 490 срещу 130 (32 въздържали се) за корекции в бюджета на ЕС за 2021–2027 г. Пакетът все още трябва да бъде формално приет от Съвета, преди Комисията да започне първите плащания, очаквани в началото на второто тримесечие на 2026 г.

Подкрепата за заема първоначално беше договорена на Европейския съвет в Брюксел на 18 декември 2025 г. и представена от Европейската комисия на 14 януари 2026 г. Пакетът е предназначен да покрие приблизително две трети от прогнозните финансови нужди на Украйна за периода. Чехия, Унгария и Словакия се отказаха да подкрепят пакета, който бе реализиран чрез механизма за засилено сътрудничество на ЕС, позволяващ на желаещите държави членки да действат без пълно единодушие.

Този пакет от 90 милиарда евро представлява една от най-големите координирани финансови инициативи на ЕС за помощ на страна в условията на война, като съчетава незабавна отбранителна помощ с бюджетна и макрофинансова подкрепа, обвързана с продължаващи реформи и ангажименти за управление.