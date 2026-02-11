  • Instagram
Михайлов след посочването на Гюров за кандидат за премиер: Стъпка към по-честни избори

Михайлов след посочването на Гюров за кандидат за премиер: Стъпка към по-честни избори
Лидерът на "Величие" с коментар пред журналисти след посочването на Андрей Гюров за кандидат за служебен премиер от президента Йотова.

"Това е стъпка към по-честни избори, защото той е контрапункт на останалите служебни премиери, които са продължение на това правителство, което прави циркове в зала", каза той.

Михайлов бе запитан добър вариант ли е Бойко Рашков за служебен министър на вътрешните работи. "Това би бил най-добрият вариант. Знаем, че те имат не добри отношения с Борисов, което е контрапункт на досегашната политика", каза той.

"Всеки един нормален човек знае, че не може така бързо да смени всички кадри в МВР и понеже корупцията е проникнала на най-ниско ниво, сменени са ръководителите на най-ниски нива на РПУ-та, единствено може да има баланс, да се сменят големи началници. Вярвайте, че няма да е МВР-то на никой", обясни той.

#Андрей Гюров

