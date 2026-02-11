София отличи най-добрите си спортисти за 2025 г.

За трета поредна година София отличи най-добрите си спортисти. Допитването бе инициирано от „Европейска столица на спорта“, като днес се състоя връчването на призовете за най-добрите през 2025 г. Стилната церемония събра в Музея на историята на физическата култура и спорта в Националния стадион „Васил Левски“ прославени състезатели, треньори, ръководители на федерации и клубове, общински и спортни деятели, представители на бизнеса, културата и медиите.

В началото на тържеството всички в залата станаха на крака и посрещнаха с аплодисменти бронзовия олимпийски медалист от Милано Кортина Тервел Замфиров, заедно със сестра му Малена и техния треньор и баща Анатоли.

Всички 8 състезатели с гласове в допитването сред спортни журналисти получиха специални стилни призове, а с големия трофей като „Спортист № 1 на София за 2025 г.“ бе отличен победителят Александър Николов. Най-добрият реализатор от световното волейболно първенство във Филипините оглави повечето анкетни листи и събра 36 т, като изпревари с 15 т наредилия се на второ място в допитването скиор Алберт Попов, трети с общо 16 т стана новият български ас в сноуборда - и вече олимпийски медалист - Тервел Замфиров. В анкетата сред авторитетни спортни журналисти точки получиха още Стилияна Николова (художествена гимнастика), Никола Цолов (автомобилизъм), Малена Замфирова (сноуборд), Александър Василев (тенис) и Йоана Илиева (фехтовка).

„От името на кмета искам да ви поздравя с признанието и да ви пожелая нови успехи. Радостно е, че днес можем да отличим най-заслужилите спортисти на нашия град. Благодаря на състезатели и треньори, намерили място в анкетата. Вие сте посланици на града и на страната ни по цял свят, но наред с това сте и модел за подражание, пример за хиляди деца и младежи. Желая ви здраве, да бъдете все така упорити и вдъхновени. Ще помагаме за да може да има повече спортуващи хора, да има повече спортни успехи за нашия град,“ заяви в краткото си приветствие Десислава Желязкова – зам.-кмет по Образование, спорт и младежки дейности. Приветствия към призьорите и присъстващите отправиха още Димитър Шалъфов – председател на Фондация „София – европейска столица на спорта“ и председател на Комисията за децата, младежта и спорта към Столична община, общинските съветници Христо Копаранов и Еньо Савов, Анатоли Илиев и Дамян Диков от „София – европейска столица на спорта“, докато връчваха стилните купи на най-заслужилите спортисти.

Специални благодарности бяха отправени към екипа на „София – европейска столица на спорта“, който инициира провеждането на анкетата и организацията на церемонията и най-вече към оргсекретаря на Фондацията Анатоли Илиев. „Инициативата увлече стотици хиляди за спорта през последните 12 години. Ние няма да спрем да подпомагаме състезателите, като същевременно влагаме усилия и ресурс за масовия спорт, за спорта сред различни социални и възрастови групи,“ заяви Илиев.

Поради ангажименти със състезания и подготовка призът за Спортист № 1 на София за 2025 г. бе получен от майката на Александър Николов и от Давид Давидов от ВК „Левски“ София. След това Мая Николова благодари с едно изключително емоционално изказване.

Новите лица на инициативата

На Церемонията бяха официално обявени и новите лица на инициатива „София – европейска столица на спорта“ - сноубордистите Малена и Тервел Замфирови.

„Благодаря за признанието, за мен и сестра ми е много важно, че ще можем да вдъхновяваме младите и по-специално децата. Ще бъдем силно ангажирани с новата ни мисия. Бъдещето е в децата и ще знаем, че сме успели, ако дори едно дете е излязло от мобилните телефони за да отдели време за спорт и активен начин на живот,“ заяви Тервел.

„Силно искам след няколко години да ви радвам така, както сега ви радва брат ми,“ каза Малена, като също благодари за признанието и обяви, че е силно мотивирана от идеята на инициативата.

Стана традиция Фондация „София – европейска столица на спорта" да определя наши талантливи състезатели, които да промотират идеите и мисията на програмата. Целта е тези наши спортни звезди да увличат хората чрез това, което са постигнали, но и чрез своята обаятелност като примери за подражание, като модели на поведение, като личности следвани и обичани от милиони. През 2026 г Малена и Тервел ще бъдат с хилядите по събитията на „София – европейска столица на спорта“, ще поздравяват участниците, ще стартират с тях във велошествия и други състезания, ще награждават призьорите. Техните лица ще са по билбордове и метростанции, където ще представят и популяризират събитията на инициативата за да увличат хората да се възползват от възможностите за активен и здравословен начин на живот на софиянци и гостите на града.

През годините лица на инициативата бяха следните състезатели: 2018 Християна Тодорова (художествена гимнастика), 2019 Александра Фейгин (фигурно пързаляне), 2020 Йоана Илиева (фехтовка), 2021 Катрин Маноилова (шорттрек), 2022 Изабела Янкова (маутинбайк) и Калоян Бинев (таекуондо), 2023 Андреа Коцинова (сноуборд) и Йоан Величков (тенис на маса), 2024 Алберт Попов (ски) и Белослава Кръстева (шахмат), 2025 Боряна Калейн (художествена гимнастика) и Кристиан Георгиев (сноуборд). Някои от тях присъстваха днес на Церемонията за да пожелаят успех на своите наследници.

ЛИЦАТА НА "СОФИЯ - ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА СПОРТА“ ПРЕЗ 2026

Малена ЗАМФИРОВА – сноуборд, едва 15-годишна се нареди 7-а на световното първенство за жени в Енгандин, със злато и два пъти сребро на Световното за девойки в Закопане, сребро за Световната купа в Криница, бронз в Малин и 28-а в крайното генерално класиране за трофея, първата 15-годишна с олимпийска квота в сноуборда, като в олимпийския си дебют стигна до директните елиминации и се нареди 10-а на Игрите в Милано Кортина.



Тервел ЗАМФИРОВ - сноуборд, световен шампион за мъже от Енгандин – първият с титла на планетата в снежните олимпийски спортове, с три златни медала от Световното за младежи в Закопане, световен студентски шампион от Бардонекия, с четвърто и 16-о място за Световната купа в Банско, 4-ти за СК в Криница и 25-и в крайното генерално класиране за ценния трофей. През януари тази година Тервел триумфира с победа в старта за Световната купа в Банско, където заедно с Радо Янков за първи път двама българи бяха на подиума за ценния трофей, а преди 3 дни, в неделя Тервел възпламени емоционално нацията с бронзовия медал от Зимната олимпиада в Милано Кортина.