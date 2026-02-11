Костадин Костадинов: „Вероятно не всички симпатизанти на ПП-ДБ са педофили, но със сигурност всички педофили са симпатизанти на ПП-ДБ!“

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов изобличи връзки на ПП-ДБ с поредица от скандали и криминални случаи, сред които и широко отразяваните в последните дни. От парламентарната трибуна той изброи криминални инциденти от близките години, включително разследвания за насилие, злоупотреба с наркотици и смъртни случаи, като направи политически извод за чувство на безнаказаност сред представители на ПП–ДБ.

„Случаите, свързващи въпросните жълтопаветни партийци с брутални перверзии, убийства, оръжие, наркотици и педофилия, не са един и не са два.“, посочи Костадинов.

Той припомни камерите в писоарите на тоалетна в столично училище, поставени от директора, активист на ПП-ДБ. Други изброени примери бяха за мъчителите на животни, снимали садизма си и продавали видеата в мрежата. „Това, което медиите услужливо им спестиха е, че майката на Габриела Сашова - жената измъчвала животните, е активист на ДБ и е била дори кандидат за кмет от тяхната партия.“, каза още председателят на “Възраждане”.

„Само от началото на тази седмица още два нови скандала взривиха обществото! Отново педофил, блудствал с 13 годишно момиче, от чийто профил се лее агитация да се гласува за ПП. И може би най-отвратителния от всички случаи - баща насилвал собствената си петгодишна дъщеричка - активист на ПП-ДБ и брат на кандидат за народен представител от същата партия!“, каза той и обобщи: „Вероятно не всички симпатизанти на ПП-ДБ са педофили, но със сигурност всички педофили са симпатизанти на ПП-ДБ!“.

Костадин Костадинов припомни и случката с министър на ПП-ДБ, добил популярност като „Просто Наско“. „По време на тяхното управление, този неуравновесен младеж, беше доведен от едно селско читалище в хасковско до София и назначен на мига за министър на културата за срам на всеки културен човек в България. В самозабравянето си този неадекватник сам снимаше клипове как пуши неустановени субстанции в кабинета си и гордо ги качваше в интернет“, каза Костадинов.

„В друг случай по време на вечеринка в дома на съмнителен хазартен бос и в присъствието на много възрастни, синът на депутат от въпросната партия прострелва с огнестрелно оръжие друго дете. Това става в разрез със всички закони и разпоредби за съхраняване на оръжие и за отговорно, трезво родителство“, припомни той.

„Огромния медиен комфорт, който слугуването на чужди посолства гарантира, води за пореден път до медийно заглушаване на случая и липса на адекватна обществена реакция. Нещо, което се наблюдава всеки път, когато лидерите и спонсорите на въпросната група извършват престъпления. И тези престъпления стават все по-сериозни“, каза председателят на „Възраждане“ относно случая „Петрохан“, като припомни и примера с д-р Хасърджиев, задържан по време на гей-оргия заедно с още двама, единият, от които е работил и като бодигард. Въпросните бяха държали насила младеж, избягал скачайки от терасата.

„По-късно се разбира че единият от замесените, дори е получавал финансиране от Министерство на културата. И по този случай няма присъди, дори и на първа инстанция“, каза Костадинов и обясни:

„Точно липсата на наказания дава чувство на безнаказаност и смелост на тези самозабравили се партийци да нарушават всички закони и да извършват дори убийства. Както в случая с убития предумишлено и по особено жесток начин от майката на детето си Пейо Пеев. Убийството е извършено от Габриела Славова - кандидат за депутат от ПП и техен активист, която е във връзка и има дете от друг, действащ тогава депутат от ПП. Това потресаващо безсмислено убийство шокира цяла България, но по информация от медиите убийцата в момента е на свобода и се разхожда свободно из страната.“, припомни той.

В декларацията Костадин Костадинов засегна и предполагаемото външно влияние, ролята на неправителствени организации и финансиране от чужбина:

„Защитата, която подкрепата от чужди посолства и парите от ноторно известни мизантропи, като Сорос, им дават в медиите и в съдебната система, ги направи твърде арогантни. Те могат да практикуват своите содомии безнаказано. Но срещу тези пари и срещу тази власт те трябва и са готови да изпълняват всякакви поръчки“, каза Костадинов и изброи примери като унищожаване на българската армия, валута, здравеопазване, български език, полове мъж и жена и др.

В заключение председателят на “Възраждане” призова за обединение на здравомислещите българи срещу заплахата за държавата.

„Единствената защита от лудостта на глобализма и трансхуманизма, която е обхванала тези лакеи на злото е обединение на всички здравомислещи българи! Обединение в името на опазване на собствената ни държава, такава каквато искаме тя да бъде. Развита, просперираща и свободна. Ние от „Възраждане“ сме решени да я направим такава! И заедно с българския народ можем всичко! Време ни е за „Възраждане“!, обобщи Костадин Костадинов.

Междувременно парламентът прие предложението на „Възраждане“ МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП. да бъдат изслушани в пленарна зала по случая „Петрохан“.