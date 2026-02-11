Правителството отпусна 25 млн. евро за железопътни проекти

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията в размер на 25 000 000 евро. Средствата се предоставят на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за разплащане на вече извършени дейности по стратегически железопътни проекти, финансирани от Европейския съюз и националния бюджет.

Решението е пряко свързано с прилагането на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

"Като управител на железопътната инфраструктура и бенефициент по проекти със средства от ЕС и националния бюджет на стойност над 2 млрд. евро, НКЖИ не разполага с възможност да покрие тези разходи със собствени средства. Осигуряването на необходимия ресурс позволява своевременно разплащане с изпълнителите и предотвратява риска от забавяне или пълно спиране на строителните дейности по ключови железопътни направления", посочват от Министерския съвет.

Финансирането ще гарантира пълното и ефективно усвояване на средствата от европейските програми. Ако държавата не осигури тези средства сега, това би довело до сериозни забавяния, финансови корекции, загуба на европейско финансиране и значително по-висока тежест за държавния бюджет в бъдеще.