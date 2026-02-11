Киселова: Очакваме посоченият за служебен премиер да представи независим състав на МС
Председателят на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Наталия Киселова с коментар пред журналисти след посочването на кандидат за служебен премиер от страна на президента Илияна Йотова. По-рано днес тя избра това да е подуправителят на БНБ Андрей Гюров.
"Всички видяхме, че Йотова проведе сериозни консултации, очакваме посоченият за служебен министър-председател да представи един компетентен и независим състав на МС, за да се изпълни основната функция, а именно честни избори", каза тя.
Още по темата:
- » Киселова: Не трябва да се стига до това до изборите да има кабинет в оставка
- » Доц. Наталия Киселова: Йотова ще се справи достойно със сформирането на служебен кабинет
- » Наталия Киселова не отрече: Ще бъде ли в листите на Румен Радев?
Коментирай
Най-четено от Политика
Костадинов защити промените в ИК, атакува Румен Радев11:40 07.02.2026 | Политика
Терзиев поиска оставката на директора на „Столичен автотранспорт“ ЕАД16:14 10.02.2026 | Политика
Последно от Политика