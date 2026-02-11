  • Instagram
Киселова: Очакваме посоченият за служебен премиер да представи независим състав на МС
Председателят на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Наталия Киселова с коментар пред журналисти след посочването на кандидат за служебен премиер от страна на президента Илияна Йотова. По-рано днес тя избра това да е подуправителят на БНБ Андрей Гюров.

"Всички видяхме, че Йотова проведе сериозни консултации, очакваме посоченият за служебен министър-председател да представи един компетентен и независим състав на МС, за да се изпълни основната функция, а именно честни избори", каза тя.

#доц. Наталия Киселова

