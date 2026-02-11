ИТН: Андрей Гюров няма юридическо право да стане служебен премиер
Има юридически проблем с Андрей Гюров, който съм длъжен да ви припомня отново. Г-н Гюров е отстранен като подуправител на БНБ с решение на БНБ. В конкретния случай има подадена жалба във Върховния административен съд, а той е направил запитване пред Съдът на ЕС. Това заяви Александър Рашев от ИТН.
Представете си ситуация, в която в следващите дни Съдът на ЕС излезе с решение и се задвижи делото във Върховния административен съд и се констатира такава несъвместимост в позицията на Андрей Гюров - в каква патова ситуация ще изпаднем. Ще имаме служебен министър-председател, който е избран въз основа на Конституцията на Република България, а той всъщност няма право да заеме тази длъжност, отбеляза Рашев.
