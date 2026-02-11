  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +8
Пловдив: +4 / +7
Варна: +5 / +8
Сандански: +7 / +8
Русе: +4 / +6
Добрич: +4 / +7
Видин: +3 / +5
Плевен: +4 / +7
Велико Търново: +4 / +8
Смолян: +2 / +3
Кюстендил: +5 / +7
Стара Загора: +4 / +5

ИТН: Андрей Гюров няма юридическо право да стане служебен премиер

  • Сподели в:
  • Viber
ИТН: Андрей Гюров няма юридическо право да стане служебен премиер
A A+ A++ A

Има юридически проблем с Андрей Гюров, който съм длъжен да ви припомня отново. Г-н Гюров е отстранен като подуправител на БНБ с решение на БНБ. В конкретния случай има подадена жалба във Върховния административен съд, а той е направил запитване пред Съдът на ЕС. Това заяви Александър Рашев от ИТН.

Представете си ситуация, в която в следващите дни Съдът на ЕС излезе с решение и се задвижи делото във Върховния административен съд и се констатира такава несъвместимост в позицията на Андрей Гюров - в каква патова ситуация ще изпаднем. Ще имаме служебен министър-председател, който е избран въз основа на Конституцията на Република България, а той всъщност няма право да заеме тази длъжност, отбеляза Рашев.

#Андрей Гюров

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите