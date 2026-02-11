  • Instagram
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!

Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
"Когато в "Откраднат живот" снимахме на моста, в градинката пред болницата, в коридорите или в операционната и техническият екип беше на 8-9 или повече метра от нас, ни поставяха микрофони. Лепяха ги директно на гърдите ни, под периферията на медицинските шапки или на ревера на връхната дреха. На терен имахме двама звукари и един бумаджия (а може да са били и повече).



А когато ни снимаха без микрофони (случвало се), кадрите се използваха само като картинка. Не се чуваше нито дума от това, което говорим. В месеца на Оскарите искам да предложа за номинация видеата, които всички видяхме в последните дни. Номинация за режисура. За операторско майсторство. За майсторско озвучаване. И най-вече – за оригинален сценарий.

Вярвам, че българският зрител, вечно недоволен от озвучаването на родните филми, най-после ще е удовлетворен от качеството на последната продукция. Моля, подкрепете номинациите ми, ако сте съгласни с мен.

Ако не, дали най-после ще покажете, че сте достатъчно ядосани, след шест трупа, които в този филм не са само на кино", написа актрисата Гергана Стоянова в своя фейсбук профил.

#"Петрохан"

