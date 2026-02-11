БНБ: Все повече домакинства държат над 1 млн. лв. в банки

Броят на депозитите на домакинствата в търговските банки у нас, по които се съхраняват суми над 1 млн. лева, нарасна с 32,9 на сто на годишна база до общо 2447 броя към края на декември 2025 година, сочат данните на Българската народна банка.

За сравнение, към края на 2024 година броят на срочните депозити и разплащателните сметки, по които има над 1 млн. лева, е достигал 1841, което е с 606 депозита по-малко спрямо настоящия резултат.

Общата сума, съхранявана в тези депозити на домакинствата, възлиза на 6,222 млрд. лева към края на декември 2025 година, като нараства с 35 на сто, което представлява ръст от 1,613 млрд. лева в номинално отношение.

На тримесечна база депозитите за над 1 млн. лева са нараснали с 18,7 на сто или 386 броя спрямо края на септември 2025 година, а сумата по тях се е увеличила с 1,316 млрд. лева за същия период.

Сходен ръст се отчита и при депозитите (срочни и разплащателни сметки) на домакинствата за суми между 500 000 лева и 1 млн. лева. През 2025 година те са нараснали с 1332 броя или 33,4 на сто до общо 5318 броя, а сумата по тях записва ръст от 898,7 млн. лева за година до общо 3,613 млрд. лева към края на декември миналата година.

Като цяло депозитите на домакинствата у нас са нараснали със 17,6 млрд. лева през 2025 година до общо 107,07 млрд. лева, което предствавлява ръст от 19,8 на сто на годишна база. Общият брой на депозитите на домакинствата в търговските банки у нас се увеличава с 2 на сто за година до 9 186 733 броя.

Приблизително половината от депозитите на домакинствата у нас са за суми до 1000 лева – общо 4 451 235 броя, като общата сума по тях достига 729,9 млн. лева. Броят на тези депозити намалява с 5,4 на сто за година, а сумата по тях регистрира спад от 7,1 на сто за същия период.