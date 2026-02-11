Василев: Силно вярваме, че посочването на Гюров е добра стъпка към честни избори

Председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев с коментар пред журналисти от кулоарите на НС.

"Днес заедно с ДБ внесохме отново законопроекта за премахването на охраната на Борисов и Пеевски, надяваме се БСП под ново ръководство да го подкрепи и този път да мине в зала и да се построят две детски градини, а не да плащаме за охрана на Борисов и Пеевски", каза той.

Василев коментира и посочването на кандидат за служебен премиер от страна на президента Илияна Йотова. По-рано днес тя избра това да е подуправителят на БНБ Андрей Гюров. "В прерогатива на Йотова е да реши кой да бъде служебен министър председател, най-важното за нас е да има честни избори и ние силно вярваме, че посочването на Гюров е добра стъпка в тази посока. Ако Рашков стане вътрешен министър, това ще бъде наистина гарант за честни избори", обясни той.

Според него най-честните избори в последно време, които сме имали до момента са под ръководството на Рашков.

Той бе запитан дали се притеснява, че ще бъдат обвинени, че това е правителство на ПП-ДБ.

"Служебното правителство е на България", каза той.