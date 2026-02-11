Кой е Андрей Гюров - от университета, през БНБ до избора за служебен премиер

резидентът Илияна Йотова избра новия служебен премиер на България – Андрей Гюров. На 12 февруари в 10:00 ч. държавният глава ще го приеме на „Дондуков“ 2 и официално ще му възложи да състави служебен кабинет.

От БНБ до премиерския стол

Андрей Гюров е подуправител на Българската народна банка, където ръководи управление „Емисионно“ и е член на Управителния съвет на банката, избран от 49-ото Народно събрание през юли 2023 г. с шестгодишен мандат. Роден е на 31 декември 1975 г. в Гоце Делчев.

С дългогодишен опит в банковото дело и финансовата академична среда, Гюров преминава от анализатор и експерт по кредитен риск във Виена до преподавател и директор на финансови програми в България.

Образование и академичен път

Гюров е доктор по икономика от Виенския университет със специализация в банковите стандарти и финансовите рискове. Завършва бакалавър по икономика в Университет „Труман“, Мисури, като първите две години учи в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През годините допълва квалификацията си с редица следдипломни програми във Виена, фокусирани върху количествени финансови анализи и управление на риска.

Професионален път

Гюров има богат опит както в парламентарната политика, така и в академичната и финансовата сфера:

2023 – днес: Подуправител и член на Управителния съвет на БНБ.

2021 – 2023: Народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание; председател на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“; член на комисии по Европейския съюз и по бюджет и финанси.

2010 – 2021: Главен асистент и преподавател по финанси в Американския университет в България; преподавател по капиталови пазари и инвестиции във Виена и София.

2002 – 2007: Директор на отдел „Контрол на кредитния риск“ и старши експерт по анализ и методология на риска във Volksbank Group, Виена; кредитен анализатор в Harris Bank, Чикаго.