Андрей Гюров е избран за кандидат за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова избра подуправителя на Българска народна банка Андрей Гюров за кандидат за служебен министър-председател на България.

"На 12 февруари от 10.00 часа Илияна Йотова ще приеме на „Дондуков“ 2 подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров, когото в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията посочва като кандидат за служебен министър-председател и ще му възложи да състави служебно правителство", посочват от прессекретариата на държавния глава.

Припомняме, че във вторник приключиха консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи относно назначаването на служебен министър-председател.

В края на януари Илияна Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията, петима от тях изразиха готовност да поемат поста - подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Консултациите при президента с политическите партии започнаха на 3 февруари, като по време на срещите Йотова обяви, че ще се направи всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници. Първата неделя след Великден е 19 април.

По време на консултациите три от парламентарните групи – "Алианс за права и свободи" (АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Величие" посочиха, че според тях подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров трябва да заеме поста.

Кандидатът за служебен премиер трябва да представи предложения за състав на министрите. Няма строго фиксиран срок, но по практика процесът отнема около седмица. След това държавният глава издава два указа – за назначаване на служебното правителство и за насрочване на нови парламентарни избори, които по закон трябва да се проведат до два месеца след назначаването на кабинета.

След протестите в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка.