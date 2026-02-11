Йотова взе своето решение за служебен премиер
Президентът Илияна Йотова взе своето решение за служебен премиер. На 12 февруари, четвъртък, от 10.00 часа държавният глава ще приеме на „Дондуков“ 2 подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров, когото в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията посочва като кандидат за служебен министър-председател и ще му възложи да състави служебно правителство, съобщи прессекретариатът на "Дондуков" 2
