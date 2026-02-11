  • Instagram
Йотова взе своето решение за служебен премиер

Йотова взе своето решение за служебен премиер
Президентът Илияна Йотова взе своето решение за служебен премиер. На 12 февруари, четвъртък, от 10.00 часа държавният глава ще приеме на „Дондуков“ 2 подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров, когото в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията посочва като кандидат за служебен министър-председател и ще му възложи да състави служебно правителство, съобщи прессекретариатът на "Дондуков" 2

#Илияна Йотова

