Наредба ще определя енергийно бедните, които имат право на помощи

Наредба урежда кой ще има право на помощи за електроенергия с критерии, условия и ред за определяне на статут на домакинства в енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с ток. Документът е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на труда и социалната политика.

Домакинство в положение на енергийна бедност се определя според разполагаемия средномесечен доход на членовете му, разхода за типово потребление на ток и енергийните характеристики на жилището.

Документът регламентира и критериите за уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия – това е битов клиент, който е в критична зависимост от електрическо оборудване поради едно от следните обстоятелства: лице над 65-годишна възраст, живеещо само или с друго лице над 65-годишна възраст, чиито разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия, е по-малък или равен на линията на бедност; лице с 50% или повече трайно намалена работоспособност, чиито разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия, е по-малък или равен на линията на бедност; лице, което има нужда от помощни средства и/или медицински изделия за поддържане на живота, които работят с електрическа енергия; лице, получавало социални помощи и/или помощ за отопление през предходния отоплителен сезон.

Министерството на електронното управление е определено за компетентен орган, който да разработи и поддържа информационна система за домакинствата в положение на енергийна бедност и за уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия, предаде БНР.

