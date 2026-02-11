Орбан твърди, че ЕС и Украйна са „обявили война“ на Унгария преди изборите през април

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че както Европейският съюз, така и Украйна фактически „са обявили война“ на Унгария, след публикуване на статия в Politico, която очертава планове за потенциално ранно присъединяване на Украйна към ЕС и стратегии за заобикаляне на унгарското вето. Орбан определи публикацията като „официален орган на брюкселската елита“ и нарече предложенията „най-новият военен план“ срещу страната му.

В изявления в "X" Орбан посочи, че планът игнорира волята на унгарския народ и има за цел да отстрани настоящото правителство в полза на опозиционната партия „Тиса“, която, според него, би позволила решенията на ЕС да се приемат без възражения от страна на Унгария. Той призова гражданите да „спрат това на изборите“ през април, като подчерта, че Фидес остава единствената партия, която защитава унгарския суверенитет срещу това, което той нарича "контрол от Брюксел".

Статията на Politico описва безпрецедентната идея за предоставяне на Украйна „предварително присъединяване“ към ЕС, което би позволило частично членство още през 2027 г., като същевременно се спазват основните изисквания на Съюза. Текстът също така очертава контингентни планове в ЕС, наречени „планове А, B и C“, за преодоляване на постоянния отказ на Унгария да одобрява процедурни стъпки за по-нататъшната интеграция на Украйна. Основният сценарий предполага, че Орбан може да загуби предстоящите избори.

Междувременно лидерът на опозицията Петр Магяр от партия „Тиса“ обвини екипа на Орбан, че се опитва да го заплаши със скрито записани интимни видеа, като уточни, че компрометиращ материал не съществува. Последните социологически проучвания показват, че партията на Магяр води пред Фидес с 8 до 10 процентни пункта, подчертавайки напрегнатата и оспорвана политическа обстановка преди изборите.