Втори шанс за живот след две бъбречни трансплантации

Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в Александровска болница, съобщиха от лечебното заведение. Донорът е 57-годишен мъж от Силистра, изпаднал в мозъчна смърт вследствие на вътремозъчен кръвоизлив. Бъбреците са трансплантирани на двама мъже, страдащи от хронична бъбречна недостатъчност. Реципиентите са избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора.

За оценка от листата на чакащите са били поканени седем пациенти.

Единият реципиент е на 63 години, от Ботевград, и е бил на хемодиализно лечение от пет години. Другият мъж е на 61 години, от Попово, и е бил на хемодиализно лечение от седем години. След трансплантациите двамата се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Дежурен екипаж на самолет "Спартан" от състава на 16-та авиационна база - Враждебна осигури вчера въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екип от Александровска болница при създадена донорска ситуация за органна трансплантация в Многопрофилната болница за активно лечение - Силистра.

Екипът на Александровска болница изказва искрени съболезнования на близките на починалия мъж и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите му за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.

Преди месец други две бъбречни трансплнтации бях извършени в Александровска болница.