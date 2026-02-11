  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +8
Пловдив: +4 / +7
Варна: +5 / +8
Сандански: +7 / +8
Русе: +4 / +6
Добрич: +4 / +7
Видин: +3 / +5
Плевен: +4 / +7
Велико Търново: +4 / +8
Смолян: +2 / +3
Кюстендил: +5 / +7
Стара Загора: +4 / +5

Втори шанс за живот след две бъбречни трансплантации

  • Сподели в:
  • Viber
Втори шанс за живот след две бъбречни трансплантации
A A+ A++ A

Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в Александровска болница, съобщиха от лечебното заведение. Донорът е 57-годишен мъж от Силистра, изпаднал в мозъчна смърт вследствие на вътремозъчен кръвоизлив. Бъбреците са трансплантирани на двама мъже, страдащи от хронична бъбречна недостатъчност. Реципиентите са избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора.

За оценка от листата на чакащите са били поканени седем пациенти.

Единият реципиент е на 63 години, от Ботевград, и е бил на хемодиализно лечение от пет години. Другият мъж е на 61 години, от Попово, и е бил на хемодиализно лечение от седем години. След трансплантациите двамата се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Дежурен екипаж на самолет "Спартан" от състава на 16-та авиационна база - Враждебна осигури вчера въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екип от Александровска болница при създадена донорска ситуация за органна трансплантация в Многопрофилната болница за активно лечение - Силистра.

Екипът на Александровска болница изказва искрени съболезнования на близките на починалия мъж и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите му за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.

Преди месец други две бъбречни трансплнтации бях извършени в Александровска болница.

#болницата

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите