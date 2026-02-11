Германия насърчава сирийците да се връщат у дома

През миналата година близо 6 000 сирийци са подали заявления за доброволно завръщане в Сирия по програма, финансирана от Федералната служба за миграция и бежанци на Германия (BAMF). Общо 5 976 заявления са били подадени с пълна документация, а 3 678 души вече са напуснали Германия и са се върнали в родината си.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добриндт представи тези данни като доказателство, че неговата миграционна политика работи. Според него хора, които нямат реалистичен шанс да останат в Германия, получават структурирана помощ за доброволното си завръщане.

Подкрепата включва покриване на разходите за пътуване и финансово подпомагане от 1 000 евро за възрастен и 500 евро за дете. BAMF възобнови схемата за връщане в Сирия преди около година, след като тя беше временно прекратена поради войната. Интересът към завръщането се увеличи след свалянето на дългогодишния лидер Башар Асад в края на 2024 г.

Според скорошно съобщение на BAMF, общо 16 576 души са получили помощ за завръщане в родината си или в трета държава, готова да ги приеме. Това е значителен ръст спрямо предходната година, когато 10 358 души са се върнали. През 2025 г. основните дестинации за доброволното завръщане са били Турция, Сирия, Русия, Грузия и Ирак.

Въпреки тези данни, политиката остава противоречива. Лидерът на Левицата, Ирис Швертднер, заяви, че Сирия все още преживява условия, близки до гражданска война, и Германия не трябва нито да депортира хора, нито да ги насърчава да се връщат доброволно. По нейно мнение, всякакви дискусии за завръщане са неподходящи при текущата ситуация на място.

Сандра Лоренц, ръководител на комуникациите в Johanniter International Assistance, посочи, че разбира защо някои сирийци желаят да се върнат, като отбеляза, че подобни модели се наблюдават и при украинците, завръщащи се в родните си региони въпреки продължаващите нападения. Тя обаче предупреди, че много от завърналите се може да подценяват реалността, която ги очаква.

Според Лоренц инфраструктурата в големи части на Сирия е почти напълно разрушена, а хората продължават да бъдат разселвани като резултат от продължаващите боеве. Докато ситуацията в тежко засегнати градове като Алепо и Африн се различава от тази в Дамаск, хуманитарните условия остават изключително трудни в цялата страна. Тя подчерта, че нуждата от възстановяване е огромна, особено след разрушителното земетресение преди три години.

Нахла Осман, адвокат и заместник-председател на Асоциацията на германо-сирийските помощни организации, наскоро пътува до Сирия като част от делегация, включваща представители на GIZ, германското министерство за икономическо сътрудничество и развитие и развойната банка KfW. Тя описа степента на разрушение като поразителна.

В Харста, предградие на Дамаск, Осман заяви, че няма нито една сграда, годна за живеене, а над 80 процента от училищата в Сирия са разрушени. Тя също отбеляза остър недостиг на лекарства и медицинско оборудване, като някои апарати съществували само по един или два в цялата страна.

Една от ключовите приоритети на Германия за възстановяване е реконструкцията на здравната система на Сирия. По време на посещението делегацията подписа споразумения с пет клиники за подкрепа на възстановяването на болниците.

Осман смята, че дебатът в Германия за завръщането на сирийците е прекалено опростен. Според нея повечето сирийци в Германия са добре интегрирани, говорят езика и са заети. Макар много от тях да се надяват един ден да се върнат, тя смята, че това не е реалистично при сегашните условия. Тя критикува призивите, че сирийците просто трябва да се върнат и да възстановят страната, като посочи, че такава реторика не отразява балансиран или отговорен подход в страна, формирана от имиграцията.