Зеленски подготвя паралелни президентски избори и референдум за мир с Русия

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да представи на 24 февруари пътна карта за провеждане на президентски избори, заедно с предложение за национален референдум относно евентуално мирно споразумение с Русия. Информацията беше разпространена от Ройтерс, като се позовава на Financial Times и на украински и европейски представители, запознати с подготовката.

Според публикацията Украйна вече е започнала вътрешно планиране за национални избори, които да се проведат паралелно с референдум за бъдещо мирно споразумение. По данни на Ройтерс американски и украински преговарящи в момента обсъждат рамка, според която всяко споразумение за прекратяване на войната ще трябва да бъде одобрено чрез вот на гражданите. При този подход украинците ще гласуват едновременно за президент и по въпроса за мирното споразумение.

Участващи в обсъжданията официални лица са разглеждали месец май като възможен срок за организиране както на президентските избори, така и на референдума, макар окончателно решение все още да не е взето. Въпросът за времето остава изключително чувствителен заради продължаващата война и правните и логистични ограничения, свързани с военното положение.

Проучвания на общественото мнение показват, че мнозинството украинци са против провеждането на избори преди края на бойните действия. В същото време съществува силна съпротива срещу всяко предложение, което би предвиждало цялата Донбаска област да премине под руски контрол в замяна на гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и европейските държави.

Въпреки нежеланието за предсрочни избори, допитванията сочат, че 55 процента от украинците подкрепят идеята за референдум относно мирно споразумение с Русия, докато 32 процента са против подобен вот. В същото време украинската гражданска организация за наблюдение на избори „Гражданска мрежа ОПОРА“ подчертава, че действащото законодателство не позволява провеждането на референдуми по време на военно положение.

От ОПОРА предупреждават, че при сегашните условия е невъзможно да се гарантира участието на милионите украинци, които се намират в чужбина или служат във въоръжените сили, както и да се осигури адекватна защита срещу рискове за сигурността и дезинформация. Организацията добавя, че дори при спиране на бойните действия организирането на референдум би изисквало значително време, институционални промени и сериозна предварителна подготовка.