Канада: Десет загинали при стрелба в училище

Масова стрелба в средното училище в Тъмблър Ридж, в североизточната част на канадската провинция Британска Колумбия, отне живота на десет души, включително и на предполагаемия извършител. Властите определят инцидента като един от най-тежките, поразявали региона през последните години. Кралската канадска конна полиция (RCMP) съобщи, че шест от жертвите са открити в сградата на училището. Седми човек е починал по време на транспортирането му до болница, а още две тела по-късно са намерени в жилище, за което се смята, че е свързано със случая. Заподозреният е бил открит мъртъв по-рано през деня, като полицията посочи, че смъртоносната рана е самопричинена.

Освен загиналите, двама души са били транспортирани с хеликоптер до болница с тежки или животозастрашаващи наранявания. Още 25 души са прегледани за по-леки травми в местния медицински център. Полицията заяви, че не смята да има други заподозрени и изключва продължаваща заплаха за обществеността. Въпреки това служители продължават да проверяват близки домове и имоти, за да се уверят, че няма други пострадали или замесени лица.

Спешна реакция и разследване

Служители на RCMP са реагирали на сигнали за активен стрелец в средното училище около 13:20 ч. местно време. По време на инцидента е било издадено спешно предупреждение, в което заподозреният е описан като жена с кафява коса, облечена в рокля. По-късно полицията потвърди, че това описание съответства на лицето, намерено мъртво. Към момента не се съобщават подробности за самоличността или възрастта на заподозрения.

В разследването са включени допълнителни ресурси на RCMP, включително екипи от отдела за тежки престъпления. Властите работят в тясно сътрудничество с училищния район 59, за да бъдат учениците събрани отново с родителите и настойниците си. По време на полицейската операция както средното, така и началното училище в района са били поставени под режим „задръж и обезопаси“.

Главният суперинтендант на Северния окръг Кен Флойд определи ситуацията като динамична и сложна, като отдаде заслуга на добрата координация между училищните власти, службите за спешна помощ и местната общност за овладяването на кризата. По думите му приоритет остава подкрепата за засегнатите и напредването на разследването.

Отзвук в общността и реакции на властите

Здравният център в Тъмблър Ридж временно е ограничил достъпа по време на извънредната ситуация, като е призовал гражданите да избягват неотложни посещения. Очаква се нормалната работа да бъде възобновена на следващата сутрин. Общината призова жителите да се информират единствено от официалните съобщения на RCMP и определи стрелбата като дълбоко травмираща, като апелира хората да се подкрепят взаимно в идните дни.

Кметът Даръл Краковка заяви, че по време на инцидента е останал на безопасно място и ще предоставя актуална информация, когато тя стане налична. Градът, в който живеят около 2 400 души и който се намира на приблизително 660 километра североизточно от Ванкувър, е в шок. Средното училище обслужва около 160 ученици, а то, заедно с местното начално училище и кампуса на колежа Northern Lights, се очаква да остане затворено до края на седмицата.

Съболезнования от премиера

Канадският премиер Марк Карни заяви, че е дълбоко покрусен от стрелбата, като поднесе съболезнования на семействата и близките на жертвите и изрази благодарност към служителите на първа линия. В изявление в социалните мрежи той подчерта, че канадците са обединени в скръбта си и в признателността към всички, които са действали с кураж по време на кризата.

Карни съобщи, че е разговарял с премиера на Британска Колумбия Дейвид Иби и с министъра на обществената сигурност Гари Анандасангари, който координира федералната реакция. По думите му федералните власти поддържат тесен контакт с местните институции, за да се гарантира пълна подкрепа за общността в справянето с последиците от трагедията.

Полицията продължава да разследва всички обстоятелства около нападението. Засега не е оповестена информация за възможен мотив, а данните за жертвите остават ограничени, докато проверките продължават.