  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +8
Пловдив: +4 / +7
Варна: +5 / +8
Сандански: +7 / +8
Русе: +4 / +6
Добрич: +4 / +7
Видин: +3 / +5
Плевен: +4 / +7
Велико Търново: +4 / +8
Смолян: +2 / +3
Кюстендил: +5 / +7
Стара Загора: +4 / +5

В планините е подходящо за ски спортове

  • Сподели в:
  • Viber
В планините е подходящо за ски спортове
A A+ A++ A

В планините е подходящо за ски спортове, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високите части времето е мъгливо. Температурите в планините са между минус шест и минус два градуса.

Съоръженията по курортите работят, съобщиха още от ПСС. Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно облачно. В сутрешните часове на места в Западна Стара планина и масивите от Югозападна България ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. На изток ще е почти без валежи. По върховете ще е мъгливо. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява, над масивите от Централна и Източна България – до предимно слънчево време.

Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

#планина

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Туризъм
Последно от Туризъм

Всички новини от Туризъм »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите