Предлагат забрана на никотиновите паучове със закон

От парламентарната група на БСП и депутати от "Демократична България" предлагат с два отделни законопроекта пълна забрана за разпространение и продажба на никотинови паучове у нас.



Комисията по икономическа политика ще разгледа предложенията на първо четене.

Никотиновите паучове представляват малки торбички, които се поставят в устата и отделят никотин чрез смучене. Разпространени са сред младите хора, а употребата им може да доведе до кратък, но силен стимулантен ефект, придружен от замайване, гадене, сърцебиене, посочват депутати от БСП, които са вносители на едното предложение за пълната им забрана у нас.

Законопроектът предвижда вече пуснатите на пазара продукти да продължат да се продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 2 месеца след влизане в сила на забраната.

Според мотивите на депутатите от "Демократична България" у нас липсва законова регламентация на никотиновите паучове, които не съдържат тютюн и не попадат под контрола на здравното министерство или други органи.

Въпреки че върху опаковките им е указано, че са забранени за продажба на лица под 18 години, паучовете се разпространяват свободно сред младежите в магазините за алкохол и цигари, както и онлайн, предаде БНР.

Употребата на такива никотинови паучове носи рискове от развиване на зависимост, повишено кръвно налягане и сърдечни проблеми.

Стряскаща тенденция и в чужбина

През лятото на миналата година стана ясно, че броят на малките деца в САЩ, за които се съобщава, че са се отровили, употребявайки никотинови паучове, е нараснал между 2020 и 2023 г., заключи разследване на педиатрите от детската болница Nationwide в САЩ относно отравянето с никотин.

Пакетчетата, известни още като "бял снус", обикновено съдържат никотин на прах с добавени подсладители и аромати. Предназначени са да се поставят между устните и венците, така че наркотикът да се освобождава постепенно в кръвния поток на потребителя.

Центровете за отравяния в САЩ започнаха да проследяват употребата на никотиновите торбички като специфична причина за натравяне едва през 2020 г. През следващите 3 години броят на регистрираните случаи на деца на възраст под 6 години, които са ползвали никотинови торбички, се е увеличил със 763%.