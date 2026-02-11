  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +8
Пловдив: +4 / +7
Варна: +5 / +8
Сандански: +7 / +8
Русе: +4 / +6
Добрич: +4 / +7
Видин: +3 / +5
Плевен: +4 / +7
Велико Търново: +4 / +8
Смолян: +2 / +3
Кюстендил: +5 / +7
Стара Загора: +4 / +5

Рокади по върха на БСП: Драгомир Стойнев вече не е председател на ПГ - кой ще го смени

  • Сподели в:
  • Viber
Рокади по върха на БСП: Драгомир Стойнев вече не е председател на ПГ - кой ще го смени
A A+ A++ A

Драгомир Стойнев вече не е председател на парламентарната група на "БСП - Обединена левица". Кирил Добрев също е оттеглен като зам.-председател, научи NOVA.

Очаква се новината да бъде обявена официално съвсем скоро и от БСП. Наталия Киселова ще бъде избрана за председател на групата на "БСП - Обединена левица". Мая Димитрова засега остава зам.-председател на ПГ.

Тези рокади се случват само няколко дни след избора на нов председател на БСП. На 7 февруари Крум Зарков зае поста. Той беше избран за лидер на социалистите с 416 гласа. На второ място с 302 гласа остана Борислав Гуцанов. На трето място с 3 гласа остана Руси Статков.

С гласуване делегатите избраха Зарков и за член на Националния събор

Припомняме, че по-рано в събота Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП. Това стана по време на 51-вия извънреден конгрес на партията, за който близо 700 делегати се събраха в зала 3 на НДК. До него се стигна след оставката на кабинета „Желязков”, последвана от тези на Изпълнителното бюро на БСП.

Кандидатите за лидерския пост бяха 52-ма. Впоследствие в избора за председател на БСП стана ясно, че ще участват само Крум Зарков, Борислав Гуцанов и Руси Статков.

#БСП

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите