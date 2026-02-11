  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +8
Пловдив: +4 / +7
Варна: +5 / +8
Сандански: +7 / +8
Русе: +4 / +6
Добрич: +4 / +7
Видин: +3 / +5
Плевен: +4 / +7
Велико Търново: +4 / +8
Смолян: +2 / +3
Кюстендил: +5 / +7
Стара Загора: +4 / +5

Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура

  • Сподели в:
  • Viber
Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура
A A+ A++ A

Данните не показват увеличение на суицидните наклонности. Друг е въпросът, че по различни канали, особено сред по-младите, е нещо като тенденция да заплашват с подобни намерения своите родители, близки и познати, с цел да извлекат от това някакво преимущество - емоционално или чисто материално. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС психологът Христо Монов.

Според него има отличителни знаци в поведението на човек, които подсказват намерението му сам да сложи край на живота си.

"Най-вече това е пълно скъсване на връзката с близките, с околните, излизане от реалния свят и изпадане в собствен такъв. Това най-често е характерно при депресивни състояния, които за съжаление също зачестяват и при по-младите у нас", подчерта специалистът.

По думите на психолога култовите самоубийства не са характерни за българската култура, тъй като са много далеч както от народопсихологията на българина, така и религията по принцип.

"Не прави чест на нито един човек, особено било то психолог или психиатър, който коментира този случай, освен ако не е свързан със службите и прави услуга на службите с цел разплитане на това престъпление", заяви Монов по повод случая "Петрохан" и добави, че не е запознат с него.

"В днешно време е нормално особено младите да потърсят своите морални стожери в някакви други етични системи, включително сектантство в смисъла на отклонение от традиционната за определен народ религия и култура. Това се получава, защото нашето общество не им дава такива морални насоки, които да ги направят успешни хора", заключи той.

#Петрохан #убийства - Петрохан

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Гледна точка
Последно от Гледна точка

Всички новини от Гледна точка »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите