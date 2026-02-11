Георги Първанов: Виждам троен модел "Борисов - Пеевски - Радев"

Президентът (2002–2012) Георги Първанов хвърли политическа бомба тази сутрин, като постави настоящия държавен глава Румен Радев в един отбор с лидерите на ГЕРБ и ДПС. В ефира на БНТ Първанов обяви съществуването на "троен модел", който задушава българската политика.

"Що се отнася до персоналния модел, към този момент аз провокативно ще кажа, че виждам един троен модел в лицето на Борисов – Пеевски и самия Радев", заяви Георги Първанов.

Според бившия лидер на социалистите, въпреки че тримата не работят заедно, те "дефакто пречат в близка степен на развитието на българската политика". Това изказване бележи рязък завой в отношенията между старата гвардия в лявото пространство и "Дондуков" 2.

Битката за наследството на левицата

Атаката на Първанов идва само дни след избора на Крум Зарков за председател на БСП и ясно показва стратегията на столетницата – пълна еманципация от Румен Радев. Доскоро президентът бе считан за естествен партньор на левицата, но амбициите му за собствен политически проект очевидно са активирали защитните механизми на "Позитано" 20.

"Мисля, че идеята за борба с олигархията, с мафията можеше да получи по-добра реализация от позицията на държавен глава", коментира Първанов, намеквайки за несбъднатите очаквания към Радев. Той допълни, че идеята за битка с модела се нуждае от "разшифровка", поставяйки под съмнение кой точно модел визира настоящият президент.

Силна подкрепа за Крум Зарков

Докато критикуваше Радев, Първанов не спести суперлативи за новия лидер на социалистите.

"Той е млад, енергичен, интелигентен. Той е човек почтен. Помня на два пъти да подава оставка, да напуска пост – и при Нинова, и при президента Радев си тръгна без шум, без скандали, цивилизовано", заяви Първанов.

Според него тези, които са се надявали да "разграбят наследството на левицата", ще останат разочаровани. Думите му са директно предупреждение към всички политически инженери, които планират нови проекти в лявото пространство.

Сметката за "шушу-мушу"

Първанов анализира и тежкото наследство, оставено от предишното ръководство на БСП. Той бе категоричен, че партията е платила висока цена за безпринципни договорки.

"С цялото ми уважение на досегашното ръководство, някак те платиха сметката за онези договорки, за онова шушу-мушу, което имаше между други лидери и по-големите", отбеляза бившият президент.

Прогнозата на Първанов е за остра конкуренция между възраждащата се БСП и Румен Радев на предстоящите избори. "Това можеше да се каже до онзи ден, до конгрес, а сега предстои едно обръщане", обобщи той, давайки заявка, че БСП вече няма да бъде "патерица" на президентската институция.