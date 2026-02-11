АПИ монтира колчета на лобното място на Сияна

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) започна спешен монтаж на ограничителни колчета в печално известния участък между селата Телиш и Радомирци. Мярката идва като закъсняла реакция след две тежки трагедии, които разтърсиха обществеността – смъртта на бившия кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов преди две седмици и гибелта на 12-годишната Сияна през март 2025 година.

Инсталацията на гъвкавите ограничители стартира вчера в отсечката от 129-и до 131-и километър на главен път I-3. Целта е физически да се възпрепятстват рисковите изпреварвания, които са основна причина за честите челни сблъсъци в района.

"От вчера в участъка започна монтаж на гъвкави ограничители и водачите няма да могат да предприемат изпреварвания. Ще има напречна шумна маркировка, непрекъснати бели линии с една червена в средата," обясни инженер Венцислав Ангелов от АПИ, цитиран от NOVA. Той допълни, че проектът включва и поставяне на мантинели, които да предпазват автомобилите от излизане извън пътното платно.

Хроника на предизвестената смърт

Решението за обезопасяване идва след натрупване на фатални инциденти. На 28 януари 2026 година, точно в този участък, при сблъсък с тежкотоварен камион загина 58-годишният д-р Цветан Костадинов, уважаван анестезиолог и бивш кмет на Червен бряг. Инцидентът провокира вълна от недоволство и поднови исканията за незабавни мерки.

Само година по-рано, през март 2025 година, на същото място загина 12-годишната Сияна. Тогава смъртта на детето предизвика масови протести и обещания за реформи, но до поставянето на физически ограничители се стига едва сега, след поредната жертва.

Обещания за ремонт vs. Реалност

Въпреки новите мерки, местната власт остава скептична. Кметът на село Телиш Нели Дакова определи действията като недостатъчни.

"Тези частични ремонтни дейности ни удовлетворяват донякъде, но ще продължаваме да искаме и да чакаме основен ремонт. Пътят е строен през 80-те години на миналия век," заяви Дакова, цитирана от NOVA.

От АПИ обещават, че основен ремонт на целия участък от главен път I-3 до Луковит (около 70-80 км) ще започне "в рамките на няколко месеца". Критиците обаче напомнят, че подобни обещания се дават периодично след всеки тежък инцидент, докато състоянието на настилката продължава да бъде рисков фактор за шофьорите.