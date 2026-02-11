Здравното министерство отрича твърденията за натиск върху болници

Директорът на Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. Иван Митев" в София д-р Благомир Здравков подаде оставка във вторник, цитирайки "системен институционален натиск". Министерството на здравеопазването (МЗ) реагира мигновено, като отхвърли обвиненията, но парадоксално потвърди, че лечебното заведение е било обект на масирана серия от проверки през последната година.

"Невъзможно е да се гради"

В емоционална публикация в личния си профил във Facebook, д-р Здравков разкри мотивите за напускането си. Той описва работната среда като токсична, доминирана от финансови рестрикции и пълен отказ от диалог от страна на принципала.

"В такава среда е невъзможно да се гради и да се мисли стратегически за бъдещето", написа д-р Здравков, цитиран от БНТ. Според него вместо партньорство, ръководството на болницата е срещнало административна преса.

Анатомия на "контрола"



В опит да опровергае твърденията за натиск, пресцентърът на МЗ изнесе статистика, която повдига повече въпроси, отколкото отговори. Според ведомството, ръководено от министъра в оставка Силви Кирилов, "стандартният контрол" включва:

Две проверки от звено "Вътрешен одит" на МЗ (септември 2025 г. и януари 2026 г.);

Седем инспекции от ИА "Медицински надзор";

Една комплексна и 16 по-малки проверки от Столичната регионална здравна инспекция (РЗИ).

Общият сбор от близо 26 проверки за период от малко над година означава, че болницата е била подложена на инспекция средно на всеки две седмици.

Новият директор

До провеждането на конкурс, постът ще бъде зает от д-р Мария Екимова-Пенева. Рокадата идва в момент на политическа несигурност и продължаващи дебати за изграждането на Национална детска болница – проект, в чийто Обществен съвет участваше и самият д-р Здравков преди да напусне през ноември 2025 г.