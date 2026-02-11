Илияна Йотова посочва служебния премиер до дни след остри политически сблъсъци

Очаква се изпълняващият функциите на президент Илияна Йотова да обяви името на новия служебен министър-председател в рамките на следващите няколко дни. Това стана ясно след приключването на политическите консултации с парламентарните групи във вторник, които бяха белязани от скандали и напускане на залата от една от политическите сили.

Номинацията за служебен премиер ще бъде ключова за подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори, като избраният кандидат ще разполага с кратък срок за представяне на състав на Министерския съвет преди издаването на указите за назначаване и насрочване на вота.

Скандал и напускане на "Дондуков" 2

Финалът на консултациите във вторник премина под знака на напрежение. Представителите на партия МЕЧ напуснаха демонстративно срещата с държавния глава. От формацията оспориха легитимността на процеса, като заявиха, че Илияна Йотова е трябвало да подаде оставка заедно с Румен Радев. Този ход подчертава задълбочаващата се институционална криза и липсата на политически консенсус дори за техническото управление на страната.

Партийни номинации и искания

По време на разговорите се откроиха конкретни предложения за поста на служебен премиер. От "Алианс за права и свободи" (АПС) посочиха Андрей Гюров като най-подходящата фигура за поста. Номинацията на Гюров, който е част от управленската структура на БНБ, повдига въпроси относно политическата неутралност на централната банка в предизборна ситуация.

Освен кадрови предложения, от АПС поставиха и законодателни условия, настоявайки за налагане на вето върху промените в Изборния кодекс. Тяхното искане е свързано с ограничението за разкриване на до 20 изборни секции в държави извън Европейския съюз – тема, която традиционно предизвиква спорове преди всеки вот.

В края на консултациите от партия "Величие" декларираха подкрепа за действията на Илияна Йотова и изразиха доверие в нейния избор за служебен министър-председател, призовавайки за край на досегашния модел на управление.