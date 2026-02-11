Дневен хороскоп за 11 февруари 2026 година

Овен

Днес енергията ви е насочена към философски размисли и разширяване на хоризонтите. Луната в Стрелец хармонира с огнения ви темперамент, но струпването на планети в сектора на подсъзнанието може да извади на повърхността скрити страхове. Не се борете с тях – просто ги осветете. Възможно е да получите съдбовно прозрение относно посоката, в която искате да поемете, преди Сатурн скоро да влезе във вашия знак.

Телец

Социалният ви кръг е източник на неочаквани новини. Някой приятел или съмишленик може да изиграе ролята на кармичен пратеник днес, споделяйки идея, която резонира дълбоко с бъдещите ви мечти. С Венера в зоната на надеждите, вие привличате подкрепа с лекота. Бъдете отворени за групови проекти, но се пазете от финансови илюзии – проверявайте фактите два пъти.

Близнаци

Това е един от най-важните дни за вас през месеца. Вашият управител Меркурий среща Северния възел в кариерния ви сектор, което може да доведе до съдбовен разговор с авторитетна фигура или професионално предложение, което изглежда „писано“ за вас. Интуицията ви работи на пълни обороти – ако усетите импулс да промените курса в работата, доверете му се, дори да изглежда нелогично.

Рак

Светът днес ви изглежда като отворена книга, написана на езика на символите. Пътуванията (дори мислените) и обучението са под силното влияние на съдбата. Може да попаднете на учител, книга или философия, която драстично да промени светогледа ви. Емоционалната ви интелигенция е вашето супер оръжие днес – използвайте я, за да разгадаете сложните мотиви на хората около вас.

Лъв

Денят носи дълбока трансформация и досег с теми, които обикновено избягвате. Интуицията ви относно финанси и споделени ресурси е безпогрешна. Възможно е да разрешите стар дълг – материален или емоционален. Енергията на Риби омекотява егото ви и ви позволява да се свържете с интимния си партньор на ниво душа. Не се страхувайте да покажете уязвимост; днес тя е сила, а не слабост.

Дева

Партньорските отношения са под светлината на прожекторите. С Меркурий и Северния възел в зоната на връзките, човекът срещу вас (любим или делови партньор) може да изрече думи, които да преобърнат сценария. Слушайте внимателно не само какво се казва, но и какво се премълчава. Съдбата ви подтиква към сливане и разбирателство, но изисква да пуснете контрола и перфекционизма.

Везни

В ежедневието ви навлиза магия. Рутинните задачи днес може да ви се сторят по-леки, ако ги вършите с вдъхновение и творчески подход. Венера, вашата управителка, ви прави изключително магнетични на работното място. Обърнете внимание на здравето си – тялото ви изпраща сигнали, които не бива да игнорирате. Интуитивно решение относно навиците ви може да донесе дългосрочно изцеление.

Скорпион

Любовта и творчеството днес не са просто забавление, а духовно преживяване. Вие сте в стихията си, а космическите аспекти ви подтикват да изразите чувствата си без задръжки. Среща с романтичен партньор или творчески проект може да се усети като „дежа вю“. Ако сте необвързани, Вселената може да ви срещне с някого, с когото имате недовършена история от миналото.

Стрелец

Луната е във вашия знак, давайки ви емоционален превес, но фокусът се измества към дома и коренните ви устои. Може да усетите силна носталгия или желание да се свържете с рода си. Интуицията ви подсказва как да разрешите стар семеен конфликт с мекота и разбиране. Това е идеалният момент да превърнете дома си в свое светилище, където да заредите батериите.

Козирог

Днес думите ви имат хипнотично въздействие. Марс във вашия знак ви дава енергия, но планетите в Риби ви съветват да действате не със сила, а с емпатия. Комуникацията с братя, сестри или съседи може да донесе неочаквана, но важна информация. Вслушвайте се в случайни разговори по улицата или в социалните мрежи – Вселената ви говори чрез „шума“ на ежедневието.

Водолей

Финансовите въпроси днес са преплетени с вашите ценности и самооценка. Може да получите идея за доходи, която разчита повече на въображението и талантите ви, отколкото на тежка логика. С Плутон във вашия знак, вие сте в процес на пълна промяна на идентичността, а днешните транзити ви помагат да разберете какво наистина е скъпо за вас – и то не винаги се измерва с пари.

Риби

Вие сте главните герои на зодиака днес. С Венера, Меркурий и Северния лунен възел във вашия знак, вие излъчвате неземно сияние. Всички погледи са вперени във вас, а думите ви имат силата да променят реалността. Това е момент на кармично "наместване" – Вселената ви пита кои сте и накъде отивате. Доверете се на първото си усещане за нещата; днес вие сте проводник на божествена воля.