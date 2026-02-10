Николай Кокинов за "Петрохан": Необяснимо е защо някой има 16 огнестрелни оръжия

Безспорно това е една голяма трагедия и огромен шок за целия български народ. Не си спомням такъв казус с толкова много трупове и жертви. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият градски прокурор на София Николай Кокинов във връзка със случая "Петрохан", при който край едноименната хижа и в кемпер в района на връх Околчица бяха открити мъртви, с огнестрелни рани в главите, общо шестима души.

Във връзка с информацията, че на името на Ивайло Иванов (той беше открит мъртъв край хижата заедно с Дечо Василев и Пламен Статев) МВР е издало разрешение за притежание на 16 огнестрелни оръжия, Кокинов посочи: "Това е необяснимо за мен, безпричинно – не мога да си обясня каква е причината някой да притежава 16 огнестрелни оръжия. Не намирам разумна причина да имаш толкова много огнестрелно оръжие. За да получиш разрешително, трябва да докажеш, че нямаш висящи производства и да обосновеш причината, поради която искаш да притежаваш оръжи Единствено проверката на МВР може да установи кой, как и защо е издал тези разрешителни".

Той отбеляза, че въпреки обясненията на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов, все още не сме видели подписаното споразумение между МОСВ и Националната агенция за контрол на защитените територии, чиито членове са загиналите.

Очевидно тези хора някой ги е представил на съответния министър и той е подписал споразумението. Капка по капка се вижда, че тези хора имат някакви сериозни контакти в обществото – подписват някак странно спогодбите си с държавата, разрешено им е да притежават прекалено голямо количество оръжие, което буди недоумение, подчерта бившият градски прокурор на София.

По думите му, е нормално ДАНС да се заинресова, ако една група млади мъже живеят на отдалечено място в планината и на мястото има сериозено количество огнестрелни оръжия.

Странно ми как никой не се е заинтерсовал как едно 15-годишно момче не ходи на училищие и е изпратено едва ли не като дете от джунглата да учи някакви рейнджърски тактики. Тези въпроси са отправени предимно към семействата. Не е нормално да отделиш едно дете от това да учи. Има и агенции, като тази за закрила на детето, как никой не пита, коментира Николай Кокинов.

Съмнявам се, че в крайна сметка ще чуем истината за случилото се, по простата причина, че няма живи свидетели. Колкото повече информация се изнася, толкова повече конспиративни теории прочетох. Тепърва предстои доста по работа по изчистване на всички версии и хипотези за случая. Разследващите са тези, които са отговорни да стигнат до някакъв извод, който е приемлив за тези, които очакват да чуят истината, каза още Кокинов.



