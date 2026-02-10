Златен медал за Норвегия в ските свободен стил в Ливиньо

Норвежецът Бирк Рууд спечели олимпийската титла в слоупстайла на ски свободен стил на състезанието, което се проведе в Ливиньо.

Така той спечели най-ценното отличие в дисциплината, след като е двукратен световен шампион в последните години - 2023 в грузинския курорт Бакуриани и през 2025 в швейцарския зимен център Енгадин.

Бирк Рууд е олимпийски шампион от Пекин, но в дисциплината "Биг еър". Рууд си осигури титлата с много силно представяне още в първия манш, като получи 86.28 точки от съдиите. Норвежецът направи предпазливи втори и трети рунд с по-малко трикове и точки, в които остана четвърти и десети, като не се наложи да поема повече рискове.

С титлата на Рууд Норвегия се върна на върха на слоупстайла, където през 2018 година в Пьончан бе Йойстайн Бротен.

Втори остана олимпийският шампион от Пекин преди четири години Алекс Хол от САЩ. Той се движеше пети след първия манш, направи силен втори с 85.75 точки, но се провали при третия си опит, когато падна.

Бронзът е за новозеландецът Лука Херингтън, който изпревари конкурентите с много силен трети манш и 85.15 точки. Така в последния момент той изпревари швейцареца Андри Рагетли и шведа Йеспер Тядер, който бе бронзов медалист в слоупстайла от Пекин през 2022.