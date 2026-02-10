  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +1 / +8
Пловдив: +2 / +7
Варна: +1 / +8
Сандански: +6 / +7
Русе: -1 / +8
Добрич: -1 / +6
Видин: -1 / +3
Плевен: +0 / +7
Велико Търново: +0 / +7
Смолян: -1 / +3
Кюстендил: +4 / +7
Стара Загора: +1 / +5

Златен медал за Норвегия в ските свободен стил в Ливиньо

  • Сподели в:
  • Viber
Златен медал за Норвегия в ските свободен стил в Ливиньо

БТА
A A+ A++ A

Норвежецът Бирк Рууд спечели олимпийската титла в слоупстайла на ски свободен стил на състезанието, което се проведе в Ливиньо.

Така той спечели най-ценното отличие в дисциплината, след като е двукратен световен шампион в последните години - 2023 в грузинския курорт Бакуриани и през 2025 в швейцарския зимен център Енгадин.

Бирк Рууд е олимпийски шампион от Пекин, но в дисциплината "Биг еър". Рууд си осигури титлата с много силно представяне още в първия манш, като получи 86.28 точки от съдиите. Норвежецът направи предпазливи втори и трети рунд с по-малко трикове и точки, в които остана четвърти и десети, като не се наложи да поема повече рискове.

С титлата на Рууд Норвегия се върна на върха на слоупстайла, където през 2018 година в Пьончан бе Йойстайн Бротен.

Втори остана олимпийският шампион от Пекин преди четири години Алекс Хол от САЩ. Той се движеше пети след първия манш, направи силен втори с 85.75 точки, но се провали при третия си опит, когато падна.
Бронзът е за новозеландецът Лука Херингтън, който изпревари конкурентите с много силен трети манш и 85.15 точки. Така в последния момент той изпревари швейцареца Андри Рагетли и шведа Йеспер Тядер, който бе бронзов медалист в слоупстайла от Пекин през 2022.

#Зимна олимпиада

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите