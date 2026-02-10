Манолова: ЕРП-тата се готвят да ни сурвакат с нови драстично завишени сметки за ток

Залети сме от сигнали за завишени в пъти фактури за ток. Това заяви в "Лице в лице" бившият омбудсман и настоящ председател на "Изправи се.БГ" Мая Манолова. По думите ѝ се съпоставя декември 2025 г. със същия месец през 2024 г., като температурите са били почти идентични.

"Въпреки че твърдяха, че нищо в държавата не поскъпва, реално токът беше повишен с 12%. Лъжата на КЕВР, че само с 2% се вдига токът, сега им излиза през носа, защото реално цената е по-висока. Дадохме на Борисов и на мнозинството проект на мораториум – цените на тока, парното и водата да не се увеличават", каза Манолова.

Тя каза още, че са изготвили образец на жалба, която несъгласните със сметките си граждани да ползват. Документът се намира на интернет страницата на "Изправи се.БГ". Манолова посочи, че тя е адресирана към КЕВР.

"2,1 млн. души са видели поста, в който обясняваме реда за обжалване и до вчера над 6000 бяха отворили линка, за да си свалят въпросната жалба. Нашата цел – да залеем КЕВР с жалби с искания на гражданите да им бъдат проверени сметките, е постигната", коментира тя.

Манолова заяви, че възможните причини за високите фактури са:

Грешка при отчитането – неволна или умишлена;Отчетният период да е по-дълъг от законоустановения от 31 дни;Грешка в софтуера;Некачествено подаване на ел. енергия – по-ниско от определеното напрежение, да е довело до по-голямо отчитане на ел. енергия;Електромерът да не отчита правилно."Чувам, че ЕРП-тата се готвят да ни сурвакат с драстично завишени сметки за ток. КЕВР да си влезе във функциите, да им забрани да прекъсват тока на хората, подали жалби. В понеделник излизат сметките за парно, там също се очаква бум. Заедно с повишаването на цените на храните, лекарствата и услугите – ние сме свидетели как институциите не направиха нищо. Ако някой трябва да подаде оставка – това са министрите на Борисов", заяви Манолова.

Относно поправките в Изборния кодекс, Манолова посочи, че българите зад граница се ограничават по неясни причини.