Черната комедия „Балконът“ с турне в страната

Всъщност „Балконът“ е адаптация на пиесата „Загадъчен мъж“ от Олег Ерньов и представя живота на самотник, изпаднал в безизходица, който търси спасение през поредица от абсурдни ситуации.

Главната мъжка роля е поверена на младия актьор Михаил Хеге. Публиката го познава от „Времеобичане“ на Василена Радева, „Мъртви души“ (реж. Гергана Димитрова), „Стравински и Шанел“ (реж. Маргарита Градечлиева), „Мъртвешки танц“ и др.

Михаил споделя, че извън сцената другата му страст е визуалния разказ в кратка форма и отскоро режисира музикални, корпоративни и рекламни видеопроекти, с ясно изразен визуален свят и авторски почерк.

„Балконът“ е режисьорски дебют на Стефан Сърчаджиев младши, от популярната актьорска фамилия Сърчаджиеви.

Стефан Сърчаджиев младши

Дядото, чието има носи Стефан е театрален режисьор, баща му е небезизвестния Съра, а чичото му е Йосиф Сърчаджиев. Стефан завършва актьорско майсторство в класа на Стефан Данаилов, а по-късно и театрална режисура при Възкресия Вихърова.

Другият „прощъпулник“ в пиесата е на Яна Николова, дъщерята на Славчо от Б.Т.Р. с който си партнират като водещи на най-новото предаване на БГ радио – Нова Бг Версия.

Яна е завършила актьорско майсторство, но се изявява и на музикалната сцена. Тя бе номинирана за „Дебют“ от БГ Радио с авторската й песен „Дори без теб“, а от ноември е в ролята на Ана Клевска в мюзикъла „SIX - Кралиците се завръщат“. В момента Яна играе и Райна Княгиня в „Епопея на забравените“ с режисьорБогдан Петканин.

В представлението участва и Велизара Сърчаджиева, която е със специалност „Актьорство за куклен театър“ и има над 10 професионални роли в биографията си, а от скоро се занимава и с журналистика.

Велизара е и магистър със специалност „Журналистика и медии“ и можем да я слушаме като част от екипа на програма „Христо Ботев“ на БНР.

Какво се случва в „Балконът“ може да видите на:

09.02.2026 г. – Читалище "Пенчо Славейков 1871" - Трявна от 18:00 часа.

10.02.2026 г. – Народно читалище "Братство-1884" Павликени от 18:00 ч.

11.02.2026 г. – Народно Читалище Развитие Севлиево от 18:00 ч.

23.02.2026 г. – НЧ „Просвета – 1915“, Раднево от 18:30 ч.

27.02.2026 г. – Народно читалище "Хаджи Ненчо Дончев Палавеев - 1869" Копривщица“ от 18:30 ч.

Музиката в спектакъла е на Алекс Костов, а сценографията – на Мартин Лозев.

Проектът включва и театралната работилница „Погледни през „Балконът“, сподели на сцената…“, в която ще участват до 20 деца от всеки град и ще се състои във всеки град от 14:00-15:30 часа.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.