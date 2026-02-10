Случаят "Петрохан": Ще проверяват и дарителите

Според прокуратурата двойно убийство с последвало самоубийство е вероятната причина за смъртта на тримата души, чиито тела бяха намерени в неделя в кемпер под връх Околчица. Както стана ясно, той е бил регистриран на името на един от починалите - управителят на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитени територии" Ивайло Калушев. Заради високия обществен интерес и множеството запитвания от медии от държавното обвинение предоставиха допълнителна информация за двете досъдебни производства за смъртта на общо 6 лица в районите на хижа в Петрохан и под връх Околчица.

Изводът за вероятно две последователни убийства и самоубийство разследващите правят въз основа на направените аутопсии на трите открити във високопроходимия кемпер тела, както и от разположението им. Открити са три гилзи и три проектила, като данните сочели, че изстрелите са произведени с револвер "Колт". Освен него, в превозното средство е бил намерен и един пистолет "Глок".

По данни на Главната дирекция "Национална полиция" - МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло Калушев. От събщението на прокурататурата не става ясно кого подозира в двойното убийство. Не се дава информация и за това как са били разполежени в кемпера телата на Калушев и на 22-годишния Николай Златков.

За 15-годишното момче вчера заместник-апелативният прокурор на София Наталия Николова каза, че е било на колене със сплетени пръсти на ръцете. В кемпера са открити четири телефона и лаптоп, на които са назначени експертизи. От прокуратурата съобщават, като се позовават на справка от МВР, че групата, обитавала хижа "Петрохан", е разполагала с 19 законни оръжия - двете на името на Калушев, едно - на името на Златков и 16 на името на намерения мъртъв пред хижата Ивайло Иванов. Разрешителните на Ивайло Иванов са от август 2021 година, на Калушев от ноември същата година, а на 22-годишния Николай - от февруари 2023 година.

Продължават огледите на хижа "Петрохан", където бяха открити мъртви Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

Според разследващите освен материали с религиозна насоченост, в хижата е имало и литература на сексуална тематика. От делото, което се води от Софийската окръжна прокуратура, са отделени материали и е образувано трето разследване. То е свързано с регистрацията на неправителствената организация, взаимодействието ѝ с държавни органи и нейното финансиране. Разследването е възложено на градската прокуратура на София и ще се търсят данни за евентуални престъпления от длъжностни лица. Ще се проверяват и дарителите на Националната агенция за контрол на защитени територии.



