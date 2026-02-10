  • Instagram
72-годишен уби пет души с чук и брадва в Украйна

72-годишен уби пет души с чук и брадва в Украйна

Pexels
едемдесет и две годишен мъж в украинската Ривненска област е убил с брадва и чук петима души в център за настаняване на разселени от конфликта в Украйна хора, предаде "Франс прес", като се позова на местната полиция.

Мотивът за атаката, станала рано тази сутрин, все още не е ясен, но полицията казва, че става дума за семеен конфликт, прераснал в бой между обитателите на центъра, помещаващ се в сградата на бившо училище.

Жертвите са трима мъже, съответно на 56, 60 и 68 години и две жени, съответно на 81 и на 78 години. Четири от жертвите са разселени от Донецка област, а петата жертва е била от Кировградска област.

Кадри, разпространени от полицията, показват дупка във вратата на една от стаите в центъра и следи от кръв върху брадва и по пода на сградата.

Нападателят е също разселен от Донецка област. Той е арестуван и срещу него се води разследване за предумишлено убийство, заявиха от канцеларията на главния прокурор на страната.

Коментирай

