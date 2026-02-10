  • Instagram
БНБ: Поемаме нов дълг от 150 млн. евро по искане на Министерството на финансите

inews.bg/Марио Евстатиев
Българската народна банка е провела аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 26 218/11.02.2026 г. (десетгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 11.02.2036 г., при условия, определени от Министерството на финансите.

Министерството на финансите е предложило за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 150 000 000 евро и лихвен процент 3.50% годишно. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 260 630 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 34 380 000 евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1.74. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 97.10 евро на 100 евро номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 34 380 000 евро при следните цени на 100 евро номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите, информират от БНБ.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията.

