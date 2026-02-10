Яни Макулев за мистерията "Петрохан": Явна манипулация на най-високо държавно ниво

Яни Макулев, бащата на откритото мъртво 15-годишно момче, заедно с Ивайло Калушев и Николай Златков, отново проговори - този път във Facebook.

"Хора, започвам да поствам и споделям материали, които показват явната манипулация на тази драма на най-високо държавно ниво", съобщава той.

"Моля, ако ви резонира и вярвате в това, споделяйте, за да може максимално количество хора да започнат да задават неудобни въпроси, за да получим най-сетне отговори", подчертава Макулев.

Напомняме, че синът му Алекс бе намерен мъртъв край Околчица с още двама мъже, част от мистерията "Петрохан", приключила с шест трупа.







