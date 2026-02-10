Волгин в ЕП: За русофобията на евролидерите плащат обикновените украинци

„Четири години продължава войната в Украйна. Също толкова време продължава и неадекватното поведение на ръководителите на Европейския съюз. Най-напред решиха, че тази война ще доведе до изпълнение на старата им мечта за разрушаването на Русия и категорично забраниха на управляващите в Киев да преговарят за мир. После си повярваха, че ядрените санкции ще направят това, което украинското оръжие не успя, т.е. ще свалят Путин от власт. И май все още вярват на тази глупост.“ С тези думи българският депутат от „Възраждане“ Петър Волгин започна своето критично изказване в Европейския парламент в дебати, свързани с войната в Украйна. Евродепутатите обсъждаха европейския отговор на руските атаки срещу украинската енергийна система, които причиняват хуманитарна криза.

„Сега предстои 20-тият пакет санкции. Тези хора се държат като човек, който 19 пъти си удря главата в стената, все не успява да я пробие, но не се отказва от този налуден план и се засилва за двайсети път“ – продължи Волгин своя ред на мисли, визирайки ръководителите на европейските структури в Брюксел.

Той посочи още, че междувременно брюкселските бюрократи не спират да плашат европейските граждани с измислените от тях руски дронове, които според тях атакуват цяла Европа. Преди време беше много модерно да ти се привиждат летящи чинии. Явно днес се смята за модерно да ти се привиждат дронове, каза иронично Волгин.

„А най-трагичното е, че за русофобията на евролидерите плащат обикновените украинци. Докато ръководителите на САЩ и на Русия се опитват да сложат край на войната, Евросъюзът прави всичко възможно тази война да не спира. Лидерите на ЕС не спират да уверяват Киев, че дори и американците да намалят помощта си, Европа щяла да праща още пари и още оръжия. Това са неизпълними обещания, защото Евросъюзът няма нито парите, нито оръжията, които сега така на щедро обещава.“

Българският евродепутат, който е представител в ЕП на групата „Европа на суверенните нации“, обърна внимание, че вместо да лъжат украинския народ, евроначалниците трябва да кажат истината: „А тя е, че само когато Украйна бъде неутрална държава, а не русофобска марионетка, задвижвана от Брюксел, оръжията ще замлъкнат.“

Противно на мнението на Волгин обаче, мнозинството, съставено от ЕНП, „Обнови Европа“, „Зелените“, „Левицата“, социалистите и др. даде оценка, че Русия извършва геноцид и престъпление срещу човечеството, че създава хуманитарна криза и че ЕС се е провалил, защото не е предоставил достатъчно ресурс за защита на Украйна. Според тяхната гледна точка Тръмп изнудва Украйна да приеме едно позорно споразумение. „Виждаме терор, всеки ден се бомбардират училища, болници, жилища. Но украинците няма да се подчинят. Нашата задача е да стоим зад тях“ – заявиха от мнозинството в ЕП