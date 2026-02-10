  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +3 / +4
Пловдив: +2 / +3
Варна: +2 / +3
Сандански: +7 / +8
Русе: +0 / +1
Добрич: +0 / +1
Видин: +0 / +0
Плевен: +0 / +1
Велико Търново: +1 / +2
Смолян: -1 / +0
Кюстендил: +4 / +6
Стара Загора: +1 / +1

МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертви от войната

  • Сподели в:
  • Viber
МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертви от войната

Инстаграм
A A+ A++ A

Украинският състезател по скелетон (разновидност на спускането с шейни) Владислав Гераскевич заяви, че представител на Международния олимпийски комитет (МОК) му е казал, че му е забранено да носи каска с изображения на загинали във войната в Украйна спортисти по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Владислав Гераскевич разкри кого изобразява на своята паметна каска, която носеше на трасето по време на тренировка на Зимните олимпийски игри през 2026 г. и която по-късно бе забранена от МОК, според коментар на атлета.

  • Кой е почетен на каската

Гераскевич обясни, че каската съдържа над двадесет портрета на украински спортисти, чиито животи са били отнети заради войната. Според него дизайнът е създаден като жест на памет и уважение.

Портретите включват атлети от различни спортове: биатлон, бокс, лека атлетика, фигурно пързаляне, хокей, треньори и дори деца-спортсмени.

Сред тях са:

  1. Евген Малишев - биатлон
  2. Дмитро Шарпар - фигурно пързаляне
  3. Павло Ищенко - силов трибой
  4. Максим Галиничев - бокс
  5. Андрей Куценко - колоездене
  6. Алексей Лугинов - хокей
  7. Карина Бахур - кикбокс
  8. Никита Козубенко - скокове във вода
  9. Роман Полищук - лека атлетика
  10. Андрей Яременко - класическа борба
  11. Тарас Шпук - треньор на Invictus Games
  12. Фьодор Епифанов - фехтовка
  13. Катерина Троян - лека атлетика
  14. Владимир Андрощук - лека атлетика
  15. Алексей Хабаров - стрелба
  16. Даря Курдел - танци
  17. Иван Кононенко - актьор и спортист
  18. Алина Перегудова (дете) - щанги
  19. Катерина Дяченко (дете) - художествена гимнастика
  20. Виктория Ивашко (дете) - джудо
  21. Мария Лебид (дете) - спортни танци
  22. Назар Зуй (дете) - бокс

Чрез този жест атлетът се стреми да почете паметта на своите колеги, загинали в резултат на пълномащабното нахлуване на Русия.

#Зимни олимпийски игри

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите