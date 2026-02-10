МОК цензурира каската на украински спортист с лицата на жертви от войната
Украинският състезател по скелетон (разновидност на спускането с шейни) Владислав Гераскевич заяви, че представител на Международния олимпийски комитет (МОК) му е казал, че му е забранено да носи каска с изображения на загинали във войната в Украйна спортисти по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.
Владислав Гераскевич разкри кого изобразява на своята паметна каска, която носеше на трасето по време на тренировка на Зимните олимпийски игри през 2026 г. и която по-късно бе забранена от МОК, според коментар на атлета.
- Кой е почетен на каската
Гераскевич обясни, че каската съдържа над двадесет портрета на украински спортисти, чиито животи са били отнети заради войната. Според него дизайнът е създаден като жест на памет и уважение.
Портретите включват атлети от различни спортове: биатлон, бокс, лека атлетика, фигурно пързаляне, хокей, треньори и дори деца-спортсмени.
Сред тях са:
- Евген Малишев - биатлон
- Дмитро Шарпар - фигурно пързаляне
- Павло Ищенко - силов трибой
- Максим Галиничев - бокс
- Андрей Куценко - колоездене
- Алексей Лугинов - хокей
- Карина Бахур - кикбокс
- Никита Козубенко - скокове във вода
- Роман Полищук - лека атлетика
- Андрей Яременко - класическа борба
- Тарас Шпук - треньор на Invictus Games
- Фьодор Епифанов - фехтовка
- Катерина Троян - лека атлетика
- Владимир Андрощук - лека атлетика
- Алексей Хабаров - стрелба
- Даря Курдел - танци
- Иван Кононенко - актьор и спортист
- Алина Перегудова (дете) - щанги
- Катерина Дяченко (дете) - художествена гимнастика
- Виктория Ивашко (дете) - джудо
- Мария Лебид (дете) - спортни танци
- Назар Зуй (дете) - бокс
Чрез този жест атлетът се стреми да почете паметта на своите колеги, загинали в резултат на пълномащабното нахлуване на Русия.
Още по темата:
- » Вижте пълната ТВ програма на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026
- » Олимпиадата: Ето програмата на българските състезатели по дни и часове
- » Грандиозно откриване на Зимните олимпийски игри ВИДЕО