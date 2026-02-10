Проговори пастрокът на Ивайло Калушев

"Това е политическа мафия – отдолу седи дрогата, а момчетата са абсолютно чисти!" – така Николай Майсторов коментира пред "България Днес" трагедията около случая "Петрохан". Художникът, който е пастрок на Ивайло Калушев, заявява категорично, че не приема версиите, представяни от разследващите органи относно съдбата на Ивайло Калушев и другите младежи.

По думите на Майсторов, разследването все още не е приключило.

"Лъжата е огромна! Следствието кой знае какви неща натрупва", казва той с подозрение. Николай Майсторов е съпруг на майката на Ивайло Калушев – прочутата пианистка Стела Димитрова-Майсторова. Ивайло е дете от първия ѝ брак с Георги Калушев, бивш преподавател по бизнесадминистрация в УНСС, който впоследствие е бил разкрит като агент на Държавна сигурност. След седмица на издирване на спелеолога, близките му изпадат в шок заради фаталния край на случая. Калушев е поддържал близки отношения със семейството. "България Днес" разполага със снимка, на която се вижда как той присъства на изложба на своя пастрок. Събитието е проведено в края на 2023 г., като на него присъства и майка му Стела.

Снимка: Личен архив

Ивайло е гласувал доверие на Стела и Николай Майсторови и при създаването на Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ). Двамата са вписани като учредители на рейнджърската организация заедно със загиналите Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Николай Златков, Дечо Василев и Пламен Статев. "Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина… То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете – момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна", пише Калушев до майка си малко преди разстрелите. По-късно Стела заявява пред Нова тв, че синът ѝ е бил дълбоко отвратен от случващото се в България. На въпрос за споменатото момиче тя казва, че не знае за кого става дума и че това е работа на разследващите

След дни на оскъдна информация, противоречиви версии и различни теории, органите на реда решават да дадат повече яснота около мистериозния случай, за да ограничат спекулациите. "Разследваме случай без аналог в нашата страна", заявява директорът на ГД "Национална полиция" Захари Васков. По данни на криминалистите Ивайло Калушев е пребивавал в дома си в бургаското село Българи заедно с Николай Златков и Александър Макулев в периода от 27 до 31 януари. Тримата са извършвали ремонтни дейности, което е потвърдено от свидетели. След това са пътували през София към хижа "Петрохан", като движението им е заснето от камерите на АПИ. Разследващите представят записи от района на хижата, захранвани чрез соларни панели. Камерите и съхранените записи в самата хижа са унищожени при пожара.

снимка: Стопкадър

От видеоматериалите от 1 февруари, неделя, се вижда как Калушев се разделя с Ивайло, Дечо и Пламен, след което напуска мястото заедно с младежите. По-късно се чуват думите на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев: "За мен беше чест, ще се видим в… по по-хубав начин. Благодаря ви за всичко". Във връзка с дейността на НАКЗТ са разпитани множество свидетели, включително деца, участвали в лагери в хижата. През последните един-два месеца сред членовете на сдружението се наблюдавали психическа нестабилност и дълбоко отчаяние заради отношението на държавните институции и спонсорите, което довело до усещане за безсмислие на по-нататъшната им дейност. "Смъртта е изход", казвали нееднократно, но никой не е предполагал, че ще преминат към действия. Разследването разкрива и религиозни търсения в групата – открити са данни за интерес към тибетския будизъм. Те са вярвали в него и са извършвали духовни практики по няколко часа дневно, като това е било задължително за всички.

В неделя вечерта, в 20:44 ч., Ивайло, Дечо и Пламен подпалват хижата. Разхвърляли са пелети, напоени с леснозапалими вещества, и са натрупали купчини от книги и хартия, за да улеснят запалването. От пожарната потвърждават, че не са установени къси съединения. Две кучета са загинали в пламъците. Сигналът за инцидента в Петрохан е подаден в понеделник, 2 февруари. Хижата е била огледана първоначално с дрон, а след това обследвана от тактически екипи, за да се гарантира безопасността на мястото. В близост до главния вход са открити три тела, до които са намерени два пистолета и една пушка. И при трите случая са установени огнестрелни рани в главата, нанесени от упор или от много близко разстояние. Нараняванията са в зони, удобни за самопричиняване, обясняват от Съдебна медицина. Намерени са четири гилзи, изстреляни от двата револвера и пушката, открити при телата. По оръжията е открита единствено ДНК на починалите, потвърждава директорът на Националния институт по криминалистика Кремена Илиева, която допълва, че при едно от лицата са налице две огнестрелни рани.

След трагедията в Петрохан разследващите насочват усилията си към издирването на останалите трима – Калушев, Златков и малкия Алекс. В неделя, 1 февруари, след напускане на хижата, кемперът им преминава през Бързия, Вършец, Стояново, Долно Оризово, Бели Извор, Враца и село Челопек. В четвъртък са изпратени екипи за претърсване на райони, които опитните спелеолози и водолази биха могли да посещават. Засечена е стара линк станция, използвана от Ивайло Калушев, която е подала сигнал на 3 февруари. В района, където по-късно е намерен кемперът, не е имало мобилен обхват, а телефоните на тримата са били изключени. В неделя, 8 февруари, е подаден сигнал за тяло в кемпер край Околчица. Алекс е открит в клекнало положение, със сплетени пръсти на двете ръце.

"Една от основните версии е убийство със самоубийство или самоубийство", заяви Наталия Николова, заместник-ръководител на Апелативна прокуратура – София. По случая са образувани две досъдебни производства. Назначени са общо 18 експертизи – медицински, балистични, физикохимични, ДНК, както и технически анализи на видеозаписи, телефони, компютри и други устройства.

Трудна и недостъпна развръзка

Финалът на случая "Петрохан" настъпва след откриването на телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев в кемпер под връх Околчица.

След намирането на издирвания кемпер криминалистите се сблъскват с ново предизвикателство – превозното средство се намира в изключително труднодостъпна зона със стръмни склонове, коловози и множество препятствия. Служебните автомобили не могат да достигнат мястото, поради което се налага използването на високопроходима техника за извозване на телата. Осветлението за огледа и специализираната операция е било пренасяно на ръка. В неделя вечерта кемперът е транспортиран до районното управление, където криминалистите да извършат подробен оглед при по-добри условия.