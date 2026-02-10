Германски съдия бе пребит след като публично предложи брак на партньора си

Германският футболен съдия Паскал Кайзер беше приет в болница през уикенда, след като е бил нападнат пред дома си в Кьолн, потвърди неговият адвокат пред местни медии в понеделник. Кайзер публикува снимка в Instagram с насинено лице, показвайки последствията от атаката.

Инцидентът е станал, когато Кайзер излязъл навън за цигара. Тогава към него се приближили трима неизвестни мъже, които го нападнали. Мотивът за побоя засега не е изяснен, но властите проверяват възможни хомофобски подбуди, като германските служби за сигурност следят случая внимателно.

Кайзер стана известен в международен план, след като предложи брак на приятеля си по време на Деня на разнообразието на ФК Кьолн, съвпаднал с мач от Бундеслигата срещу Волфсбург. Моментът бързо се разпространи в социалните мрежи и привлече широко обществено внимание.

В седмиците след това Кайзер попадна и в друг скандал, след като местен бар в Кьолн го обвини в измама, свързана с предишната му работа там – обвинения, които той отрича. Адвокатът му Мориц Ланге посочи, че заведението може да е разкрило адреса на Кайзер, твърдение, което барът отхвърля.

По думите на Ланге, след публичното предложение Кайзер е получавал множество заплахи. Полицията е реагирала, като е засилила патрулите около дома му. В събота вечер, малко преди нападението, Кайзер получил съобщение с текст: „Виждаме те и те следим. Просто изчакай, докато полицията вече я няма“, след което тримата мъже се появили и извършили атаката.

Разследването продължава, като засега не е установен категоричен мотив. Случаят предизвика тревога за възможно целенасочено насилие срещу ЛГБТК+ хора в Германия и насочи вниманието към по-широките рискове, пред които са изправени публични личности, попаднали във фокуса на социалните мрежи.