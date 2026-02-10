Норвегия разследва двама топ дипломати заради връзки с Джефри Епстийн

Норвежките власти започнаха разследвания срещу двама старши дипломати във връзка с контактите им с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщава The Guardian.

Службата за разследване на икономически престъпления Økokrim обяви в понеделник, че проверява Мона Юл, която наскоро напусна поста си на посланик в Йордания и Ирак, по подозрение за тежка корупция по време на работата ѝ в Министерството на външните работи. Съпругът ѝ Терие Рьод-Ларсен – бивш дипломат и бивш президент на Международния институт за мир (IPI) – също е обект на разследване за евентуално съучастие в тежка корупция.

Ръководителят на Økokrim Пол Льонсет определи разследването като „всеобхватно“ и заяви, че вероятно ще бъде дългосрочно. По думите му проверката има за цел да установи дали са били извършени престъпни действия и по-конкретно дали Юл е получавала облаги, свързани с официалната ѝ длъжност.

Адвокатите на Юл и Рьод-Ларсен подчертаха, че клиентите им оказват пълно съдействие на властите и изразиха увереност, че обвиненията в крайна сметка ще бъдат отхвърлени.

Двойката, която играе ключова роля сред тесен кръг дипломати по време на мирните преговори от Осло през периода 1993–1995 г., е сред последните високопоставени норвежци, попаднали под обществено внимание заради връзки с Епстийн. Случаят предизвика широк отзвук в Норвегия, включително заради предишни контакти на Епстийн с престолонаследницата Мете-Марит и други влиятелни личности.

По-рано Økokrim започна и отделно разследване срещу Турбьорн Ягланд – бивш министър-председател от Лейбъристката партия, бивш председател на Норвежкия Нобелов комитет и бивш генерален секретар на Съвета на Европа – също във връзка с документите за Епстийн. Норвежката прокуратура за икономически и екологични престъпления продължава да следи случая и да го разследва активно.